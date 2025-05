En explosant Denver hier soir, le Thunder a validé son ticket pour les Finales de Conférence Ouest. Un grand moment pour la franchise d’Oklahoma City, qui n’avait pas connu le dernier carré des Playoffs NBA depuis 2016 !

L’année 2016 ne représente pas vraiment un bon souvenir pour les fans du Thunder. Car c’est en 2016 qu’Oklahoma City a laissé filer un 3-1 lead face aux Warriors (maudit Klay Thompson) alors qu’il ne manquait qu’une victoire pour atteindre des Finales NBA. C’est aussi en 2016 qu’OKC a perdu Kevin Durant à la Free Agency. Néanmoins, cela fait depuis 2016 que le Thunder attendait de retrouver les Finales de Conférence.

2016, neuf ans. Neuf années pour se remettre de la fin de l’ère Russell Westbrook – Kevin Durant, et reconstruire une équipe suffisamment compétitive pour jouer le très haut de tableau.

OKC EN FINALE DE CONFERENCE, UNE PREMIERE DEPUIS 2016 ! 🔥🔥🔥

Cela faisait 9 ans qu’OKC n’était pas arrivé dans le dernier carré des Playoffs NBA.

C’était lors de la dernière saison du duo Kevin Durant – Russell Westbrook.

Et si c’était la bonne année pour aller au bout ? pic.twitter.com/RJmg1HE5IE

Après le départ de KD, Oklahoma City a d’abord tenté de rester compétitif lors du prime de Westbrook, notamment à travers l’arrivée de Paul George. Mais après trois éliminations consécutives au premier tour des Playoffs, le manager Sam Presti a décidé de partir dans une toute nouvelle direction : au revoir PG-13, au revoir Russ, bienvenue Shai Gilgeous-Alexander et les 350 picks de draft qui vont avec.

À partir de 2020, le Thunder a officiellement activé le mode tanking / reconstruction, pour passer deux ans dans les bas-fonds. Les mots d’ordre : jeunesse, développement, patience mais aussi ambition. Il n’a fallu que trois saisons à Oklahoma City pour redevenir compétitif et quatre pour retrouver les hauteurs de l’Ouest et donc les Playoffs.

Fast forward jusqu’en 2025, année où le Thunder retrouve donc le dernier carré. Shai Gilgeous-Alexander va sans doute devenir MVP de la NBA, le coach Mark Daigneault (arrivé en 2020) fait déjà partie des références de la Ligue, Jalen Williams et Chet Holmgren assument leur rôle de lieutenant, tandis qu’Alex Caruso et Isaiah Hartenstein sont venus renforcer une équipe à la profondeur redoutable. Tout ça, sans oublier une superbe flexibilité grâce aux innombrables picks de draft que Sam Presti possède toujours dans sa poche arrière.

Après avoir remporté 68 victoires en régulière, et portée par une défense historiquement forte, le Thunder – plus jeune équipe NBA – mérite plus que jamais de retrouver les Finales de Conférence Ouest. Mais surtout, cette version-là d’Oklahoma City a les moyens de réaliser quelque chose que Kevin Durant et Russell Westbrook n’ont jamais réussi : ramener une bannière de champion à OKC !

2025, l’année de gloire ?