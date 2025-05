Et maintenant, c’est quoi la suite chez les Nuggets ?

Tout juste éliminés des Playoffs, les Nuggets doivent-ils s’attendre à une intersaison agitée ? Plusieurs questions se posent dans les Rocheuses, on fait le point avec un gros dossier maison.

Champions NBA en 2023, les Denver Nuggets viennent d’enchainer une seconde élimination au second tour, à chaque fois avec une défaite au Game 7. La franchise des Rocheuses sait qu’elle ne peut pas se permettre de gâcher les meilleures années de Nikola Jokic dans sa quête du titre. De quoi imaginer un été actif dans le Colorado ?

Nikola Jokic verrouillé sur la durée ?

Avant même de penser à son recrutement, Denver pourrait se faire une grande faveur en prolongeant le contrat de Nikola Jokic. S’il renonce à sa player option, le Joker pourrait tester le marché en 2027 et les Nuggets n’ont aucune envie que ça arrive. Considéré comme le meilleur joueur du monde actuellement, Jokic est éligible à un nouveau deal de 3 ans cet été, moyennant 212 millions de dollars !

Si Denver mettra sans doute la somme les yeux fermés, Nikola Jokic n’est pas obligé d’accepter. Il a encore deux années de contrat minimum et peut donc voir venir, d’autant qu’en ne prolongeant pas, il maintiendrait une certaine pression sur ses dirigeants, avec l’espoir que ces derniers lui offrent une équipe compétitive. Il sera intéressant de voir si Jojo prolonge rapidement ou s’il se laisse le temps de la réflexion.

Qui pour coacher les Nuggets à la rentrée ?

C’est une question aussi assez importante car même avec un effectif renforcé, il faut un coach aux commandes du navire. Le renvoi surprise de Michael Malone début avril avait permis à David Adelman d’enfiler pour la première fois le costume de numéro un, mais en tant qu’intérimaire. Sera-t-il prolongé ?

Le fils de Rick a reçu le soutien de ses joueurs (dont Jokic) en sortie d’élimination et cela pourrait lui offrir le poste à plein temps, surtout que Denver est plutôt favorable à une certaine continuité ces dernières années. Adelman n’est que le 5ème coach sur le banc des Nuggets depuis 2004 ! Si le profil d’Adelman parait trop tendre, la franchise du Colorado peut aussi regarder le marché avec plusieurs profils plus expérimentés et libres de tout contrat. On pense notamment à Mike Budenholzer ou encore Taylor Jenkins, récemment virés par les Suns et les Grizzlies.

Sans profondeur, point de titre ?

En 2023, les Nuggets avaient remporté le titre NBA grâce au talent de leurs deux stars mais aussi grâce à un effectif profond et doté de plusieurs joueurs pouvant être des facteurs X. Mais entre les limites financières de Denver et l’envie de certains joueurs d’être davantage payés, les Nuggets ont perdu gros. Bruce Brown a filé, comme Jeff Green et l’été passé c’était Kentavious Caldwell-Pope qui avait accepté un gros chèque du Magic.

Autant de départs qui ont été peu compensés, sinon par des jeunes encore tendres pour vraiment jouer le titre NBA. Russell Westbrook est l’exception mais si Brodie a encore été précieux en régulière, il a aussi affiché de grosses limites en Playoffs et il ne se fait plus tout jeune (bientôt 37 ans).

Nikola Jokic, himself, a appelé ses dirigeants à trouver plus de profondeur cet été, autant pour apporter de l’aide aux titulaires que pour aider à faire souffler ces derniers. Mais avec des finances encore limitées, les Nuggets pourront-ils trouver des vraies perles rares sur le marché des agents libres ?

Peut-on avoir un gros transfert cet été ?

Transition parfaite avec la section précédente, qui va venir rejoindre les Nuggets cet été ? Si on en croit Jamal Murray, le groupe actuel a les qualités pour être champion à nouveau.

Jamal Murray on if this Nuggets core can win another title: “100%.”

“Just came up short tonight. Get back in the gym and get back to it for next year.” pic.twitter.com/RhffbWhgkF

— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) May 19, 2025

Pour autant, on imagine bien Denver analyser le marché, en quête d’un potentiel bon deal. Si les Nuggets ont besoin d’un meilleur banc, il leur manque peut-être aussi un joueur capable de vraiment seconder Nikola Jokic de manière régulière. Jamal Murray peut jouer à un excellent niveau mais il n’arrive pas à reproduire sa campagne de 2023.

Il y a quelques noms qui seront sans doute disponibles cet été sur le marché. La cuvée des agents libres n’est pas la plus fameuse mais certains éléments sous contrat sont annoncés sur le départ. Giannis Antetokounmpo est une piste inatteignable pour Denver mais en est-il de même pour Kevin Durant ?

L’ailier est en bout de route à Phoenix et il sera très certainement échangé cet été. Une piste de choix pour Denver, qui pourrait ainsi compter sur l’un des meilleurs scoreurs de la Ligue pour assister Nikola Jokic. Seul petit problème pour les Nuggets, ils n’ont pas beaucoup d’assets à envoyer. Un seul first pick de Draft peut être inclus dans le deal, avec des swaps. Pour les joueurs concernés, il faudrait Michael Porter Jr., ne serait-ce que pour faire matcher les contrats. Pas sûr que ça suffise à attirer les Suns mais il faut dire que les options sont limitées à Denver. Jokic et Murray (dont le contrat de 200 millions sur 4 ans débute cet été) sont intouchables, on imagine mal Gordon bouger. Faudra-t-il sacrifier un Christian Braun (qui est éligible à une prolongation cet été) ? Le futur de Russell Westbrook se posera aussi, lui qui peut partir libre cet été en refusant sa player option.

Avec plusieurs contrats gênants (Nnaji, Saric notamment) en plus de ceux des leaders, Denver a les finances dans le rouge et peu de marge de manœuvre. Il va falloir être très créatif pour renforcer ce roster efficacement. Les chercheurs d’or ont du pain sur la planche.