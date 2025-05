Nikola Jokic : “David Adelman a fait du très bon travail”

Maintenant que les Nuggets sont éliminés des Playoffs, le front office de Denver va devoir réfléchir aux grandes décisions de l’intersaison, dont le maintien ou non de David Adelman sur le banc. Celui-ci a reçu le soutien de ses cadres en sortie de Game 7.

Les Nuggets avaient fait le buzz en virant Michael Malone à tout juste deux semaines des Playoffs. Son adjoint, David Adelman, avait enfilé le costume de numéro pour dépanner. Il aura finalement atteint les demi-finales de Conférence, poussant le Thunder à un Game 7 sur son terrain. Pour autant, son avenir n’est pas assuré car il reste un intérimaire. La direction va donc devoir décider si l’équipe est mieux avec lui aux commandes plutôt qu’un autre.

Adelman peut tout de même compter sur un soutien de poids, à savoir celui de ses joueurs. En sortie de Game 7, les cadres ont tous loué ses qualités, et plusieurs d’entre eux ont ouvertement appelé à ce qu’il reste en poste à la rentrée. Petit florilège de déclas :

“J’adore David Adelman. J’espère qu’il sera là l’année prochaine. J’espère qu’il sera notre prochain entraîneur. J’espère qu’il disposera d’un camp d’entraînement et d’une intersaison entière pour définir sa philosophie. DA est excellent. Il a été excellent pour nous et j’espère qu’il sera là l’année prochaine”. – Aaron Gordon

Les leaders de l’équipe n’ont pas été en reste. Jamal Murray a lui aussi loué les mérites d’Adelman. Celui qui était le plus attendu était évidemment Nikola Jokic. Le Joker a été très élogieux au sujet de son coach. Le Serbe ne s’est néanmoins pas mouillé pour demander son maintien en poste expliquant qu’il “n’était pas payé” pour décider du coach sur le banc.

“Je pense qu’il a changé l’énergie. Je pense que les gars se sont un peu réveillés. Les gars avaient plus d’énergie. Il nous a fait croire en quelque chose et nous avons bien joué. Nous avons joué une série de sept matches contre la meilleure équipe de la NBA et nous avons eu des opportunités [de gagner]. Je pense qu’il a fait du très bon travail.” – Nikola Jokic