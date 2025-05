Nikola Jokic : “Les équipes avec des longues rotations sont celles qui gagnent”

Suite à l’élimination des Nuggets, Nikola Jokic a été interrogé sur les points à améliorer pour la saison prochaine. Le Serbe n’a pas caché que la franchise gagnerait à renforcer son banc et la profondeur de son effectif.

C’est un point qui revient en boucle depuis le titre acquis en 2023. Avec le départ de plusieurs joueurs clefs de la rotation (Bruce Brown, Kentavious Caldwell-Pope, Jeff Green), et l’intégration de plusieurs jeunes sans expérience, la profondeur d’effectif des Nuggets n’a eu de cesse de s’amoindrir. Certes, Russell Westbrook avait rejoint l’équipe l’été passé mais Denver a dû beaucoup demander à ses titulaires cette saison, faute de solutions viables en réserve.

Qui dit titulaires très utilisés dit aussi fraicheur physique qui disparait en Playoffs et ça s’est vu face à une équipe d’OKC plus jeune et qui tout au long de l’année a su briller avec l’apport d’un banc large et productif. Pour ne rien arranger, Denver a aussi dû faire jouer des cadres amochés comme Michael Porter Jr., touché à l’épaule, ou encore Aaron Gordon, qui n’était même pas capable de sprinter lors du Game 7.

Un reporter a donc demandé à Nikola Jokic si la profondeur d’effectif était un élément à améliorer pour le futur. Le Serbe a expliqué qu’il n’était pas payé pour décider du recrutement ni du choix du coach mais il a confirmé qu’une rotation plus longue aidait à gagner, comme le montrent la plupart des équipes qualifiées pour les demi-finales.

“Nous avons vraiment besoin de plus de profondeur. Il semble que les équipes qui ont des rotations plus longues, un banc plus long, sont celles qui gagnent. Indiana. OKC. Minnesota.” « Je pense que nous avons joué pendant si longtemps d’une telle manière qu’il est difficile pour les gars de monter en puissance et de jouer, surtout contre deux très bonnes équipes, les Clippers et OKC. Nous ne pouvons pas demander à quelqu’un qui n’a pas joué 20 à 30 matches de se lancer et d’être bon. On ne peut pas s’attendre à ce qu’il soit bon. Mais Julian s’est montré à la hauteur. Il a été assez bon, Peyton, il était dans la rotation, mais il a eu de bonnes minutes aussi”.

Si l’exemple est bien trouvé pour Indiana, OKC et Minnesota, le cas New York va par contre à l’inverse puisque Tom Thibodeau s’est appuyé toute l’année sur une rotation courte, avec des titulaires énormément utilisés. La direction de Denver devrait en tout cas prendre bonne note de l’appel de son franchise player, avant une intersaison qui pourrait être animée dans les Rocheuses.