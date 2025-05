Le Thunder a composté son billet pour les finales de conférence hier soir en massacrant les Nuggets lors du Game 7. Oklahoma City retrouvera donc les Wolves pour une place en Finales NBA. L’occasion aussi pour deux joueurs de se livrer un combat quasi fratricide.

En effet, cette série mettra aux prises Shai Gilgeous-Alexander côté Thunder et Nickeil Alexander-Walker côté Wolves. Les deux joueurs canadiens sont cousins, le père de Shai est le frère de la mère de Nickeil. Les deux joueurs jouaient même ensemble au lycée, à la Hamilton Heights Christian Academy, où leur numéro de maillot a été retiré. Ce n’est qu’à la fac que les deux joueurs, nés à moins de deux mois d’intervalle, ne se séparent. Le premier part à Kentucky et est drafté en 2018 tandis que le second part à Virginia Tech et intègre la NBA en 2019. En tout cas, SGA semble fin prêt pour ce duel et ne fera pas de sentiments face à son zink.

“Ce sera vraiment fun. C’est dur à expliquer, mais si vous saviez à quel point on est proches… C’est littéralement comme un frère. On a traversé toutes les étapes ensemble. Débuter au basket, aller à l’école, réussir à aller en NBA. C’est vraiment spécial, et s’affronter le sera encore plus. Mais je vais essayer de lui arracher la tête, c’est sûr.” – Shai Gilgeous-Alexander

Cet affrontement sera donc forcément particulier pour les deux arrières qui pourraient bien, en plus de simplement jouer l’un contre l’autre, être directement opposés sur le parquet du fait de leurs postes similaires. Possible aussi que NAW, défenseur respecté en NBA, soit chargé d’éteindre SGA, principal fer de lance du leader à l’Ouest. Shai Gilgeous-Alexander a beaucoup aidé Nickeil Alexander-Walker, et les finales de conférence sont une très belle scène pour ces deux cousins, qui vont montrer de quel bois ils sont faits. L’un d’entre eux ira en Finales NBA pour la première fois de sa carrière, l’autre rentrera bredouille, ça promet !

Source texte : Sports Illustrated