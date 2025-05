Russell Westbrook ne se prononce pas sur son futur aux Nuggets

Décevant lors de la série face au Thunder, Russell Westbrook n’était pas chaud pour évoquer son avenir en sortie d’élimination hier soir. Que va faire Brodie cet été ?

Dès qu’une équipe est éliminée, les reporters sont toujours avides de phrases chocs et de réactions enflammées. Vinny Benedetto de la Denver Gazette fait partie du lot et il a voulu arracher un mot de Russell Westbrook sur son futur, lui qui possède une player option cet été.

Pas de bol pour le journaliste, Brodie n’était visiblement pas d’humeur à parler futur. Après avoir écouté la question sur la player option, le meneur All-Star a demandé à Benedetto ce qu’il comptait porter comme tenue le lendemain. Surpris, le reporter a expliqué qu’il ne savait pas. Ce à quoi Russ a répondu “Exactement”, avant de partir. Un bon gros vent quoi.

Pour la défense du meneur, il faut dire que le timing n’était sans doute pas optimal, surtout quand on connaît le côté compétiteur de Russell Westbrook. La défaite du Game 7 devait encore être dans sa tête et il a répondu à chaud.

D’un autre côté, Benedetto ne fait que son taf et la question est légitime. Russell Westbrook a été un apport utile cette saison dans les Rocheuses. Néanmoins, sa série contre le Thunder a été très décevante. On rappelle aussi qu’au moment du renvoi de Michael Malone, certains rapports expliquaient que le vestiaire trouvait le coach trop complaisant avec Brodie.

La série de Russell Westbrook contre son ancienne équipe d’OKC, elle est bien cracra. 😬😬

– 9,9 points

– 35% au tir

– 22% à 3-points

– 2,6 pertes de balles

– +/- : -92 (!!!)

Brodie s’était montré décisif face aux Clippers au premier tour. Mais contre le Thunder, on a retrouvé… pic.twitter.com/CYBonu7qer

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2025

Toujours en quête de sa première bague de champion, Russell Westbrook sait que le temps lui est compté, lui qui fêtera ses 37 ans en novembre. Va-t-il activer son option pour retenter sa chance avec Nikola Jokic à Denver ? Optera-t-il pour une autre destination avec de meilleures chances de titre ? Un retour à OKC pour boucler la boucle ? Le marsupilami des Rocheuses va devoir faire un choix et on se doute bien qu’il prendra le temps de peser le pour et le contre, n’en déplaise à Vinny Benedetto.

Source texte : Vinny Benedetto