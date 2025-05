Les Knicks, les Pacers, les Wolves ou le Thunder, voici les quatre finalistes de conférence qui se battront pour une place en Finales NBA, puis le titre de champion. Et il y a de grandes chances, trois sur quatre, pour que le futur vainqueur soit un petit nouveau.

Il y en a eu pas mal ces dernières années, de petits nouveaux : les Nuggets en 2023, les Raptors en 2019, les Cavaliers en 2016… et cela pourrait bien continuer cette année.

A l’Ouest, le Thunder, tête de série numéro 1, affrontera les Wolves, qui ont terminé sixièmes. A l’Est, les Knicks, troisièmes, seront opposés aux Pacers, quatrièmes, dans une série qui sent bon les années 90.

Les Pacers n’ont jamais été champions NBA, et n’ont qu’une participation aux Finales à leur actif en 2000, et les Wolves ne sont jamais arrivés à ce stade de la compétition. Le Thunder a théoriquement un titre dans son histoire, en 1979, mais c’était à l’époque des Sonics de Seattle, dont le palmarès est, pour l’heure et en attendant un éventuel retour de la franchise, toujours lié à OKC. Mais difficile de leur attribuer, tant les fans historiques des Sonics ne sont pas fans d’OKC. Et les Knicks ? Ils ont déjà été champions NBA, mais c’était il y a très longtemps, en 1973, soit il y a 52 ans.

Quoi qu’il en soit, dans une NBA en perpétuel changement avec 7 champions NBA différents sur les 7 derniers Playoffs, ce finish permettra une belle histoire et ce sera du jamais vu depuis au moins plus de 50 ans. Alors, vous préférez quoi ? Le premier sacre de Rudy Gobert et Anthony Edwards ? Tyrese “Overrated” Haliburton qui ferme pas mal de bouches ? Le (probable) futur MVP Shai Gilgeous-Alexander qui réalise le doublé ? Les Knicks qui retournent sur le toit de la NBA et leurs fans déchaînés dans tout Manhattan ? A vous de choisir votre camp désormais.