Avec la qualification du Thunder hier face aux Nuggets, on est désormais assurés d’avoir un 7ème champion différent en 7 ans en NBA. Du jamais vu dans l’histoire de la Grande Ligue.

Il fut un temps où certaines équipes s’offraient un monopole sur le titre NBA. L’âge des dynasties, des back-to-back, des Three-Peat voire plus (merci Boston). Il est vrai qu’avec des équipes comme les Celtics, les Lakers, les Bulls, les Spurs voire plus récemment les Warriors, il était fréquent de voir le Larry O’Brien Trophy prendre ses aises dans une seule et même ville.

Une époque qui semble désormais loin car la NBA n’a jamais été aussi ouverte. Avec l’élimination des Nuggets hier soir, on est certains que la NBA aura un 7ème champion différent sur les 7 dernières années. Ce n’est jamais arrivé dans la Grande Ligue.

Avec l’élimination des Nuggets, on aura officiellement un 7e champion différent en 7 ans :

– 2019 : Raptors

– 2020 : Lakers

– 2021 : Bucks

– 2022 : Warriors

– 2023 : Nuggets

– 2024 : Celtics

– 2025 : Knicks/Pacers/Thunder/ Wolves

On a sorti les bouquins d’histoire pour trouver la dernière plus longue série et elle était de six champions en 6 ans, à savoir la période entre 1975 et 1980. À l’époque, les Warriors, les Celtics, les Blazers, les Bullets (désormais Wizards), les Sonics (désormais Thunder) puis les Lakers s’étaient relayés sur le trône NBA. Mais on vous parle là d’un temps que les moins de 45 ans ne peuvent pas connaître, dans une rare décennie ouverte sur les titres NBA, juste avant le combat sans merci entre Lakers et Celtics des 80’s puis la domination des Bulls dans les 90’s. Quatre décennies plus tard, nous y revoilà et la NBA a retrouvé un équilibre qui nous offre des scénarios invraisemblables et des champions surprises. Pas de quoi nous déplaire, loin de là.