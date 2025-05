En sortie d’élimination des Playoffs NBA par le Thunder, après deux séries éreintantes de sept matchs chacune, Nikola Jokic a été interrogé sur sa participation à l’EuroBasket 2025 avec la Serbie. Et pour l’instant, il a juste soif.

Nikola Jokic en a fortement bavé sur cette dernière série, c’est le moins que l’on puisse dire. Coupé du collectif par la défense du Thunder, probablement un peu crevé – on le serait à moins – et puis, merde, le gars a le droit aussi d’avoir quelques faiblesses. Éliminé des Playoffs, le géant serbe va désormais pouvoir se reposer un peu, sûrement du côté de son fief de Sombor, où il pourra s’envoyer des litres de ce qu’il veut tout en pariant dix balles par ci et dix balles par là sur ses pouliches préférées. Famille, potes, soirées, danse et feux de camp, telle est la vie de Niko une fois la saison finie.

Une fois reposé néanmoins, une échéance lui a été rappelée hier en conférence de presse, celle de l’EuroBasket qui aura lieu à la fin du mois d’août. Nikola Jokic y est attendu avec la Serbie pour surfer sur la belle médaille de bronze obtenue par les Plavi lors des Jeux de Paris 2024, mais à la question de sa présence en Lettonie, le Joker a botté en touche avec le combo qui le caractérise : humour et honnêteté.

Je pense que les JO m’ont rendu meilleur. Jouer pour votre pays avec des règles et des joueurs différents… tout ça m’a rendu meilleur. Il faut que j’y réfléchisse. Il y a un EuroBasket, j’ai besoin de parler avec les coachs et quelques uns des principaux joueurs de l’équipe. On verra, mais pour l’instant, dans les prochains jours, il y aura probablement beaucoup de bières.”

On connait le professionnalisme de Nikola Jokic, son envie de croquer tout et tout le temps, pendant et entre les matchs, mais on sait aussi qu’à 30 ans et après un enchainement JO + saison de plus de 90 matchs (!), le pivot des Nuggets aurait toute légitimité à souffler un peu.

On rejoint pour notre part ses propos, “on verra” pour l’Euro”, nous ce qu’on veut désormais c’est des vidéos de Niko avec des énormes chichas en pleine forêt, de Niko qui danse la carmagnole complètement torché avec ses 70 cousins. Parce que cette version de Nikola Jokic, on l’aime encore plus que celle avec le short et les sneakers.