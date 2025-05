A chaque scénario son Game 7, et celui-là a vite émergé en faveur du Thunder. Un début de match courageux pour les Nuggets, solide même, puis la foudre est tombée. OKC part en finales de conférence, et pour Denver c’était juste… le Game 7 de trop.

La journée du dimanche avait été rythmée par les updates concernant la santé d’Aaron Gordon, et c’était déjà une première mauvaise nouvelle pour les Nuggets. Touché aux ischios le poste 4 de Denver a finalement tenu sa place, mais si l’esprit et le hustle étaient là, la force et la vigueur ne pouvaient pas suivre. Énorme respect pour la résilience, après des Playoffs incroyables d’ailleurs, mais l’état du guerrier fut malheureusement un bon indicateur des difficultés de la franchise du Colorado ce soir…

Un histoire en deux temps

21-10 puis 26-16… Nuggets. Oui, Nikola Jokic et les siens ont fait un début de match pépite en défense, ça c’est du calembours. Défense de zone, why not, Thunder endormi, bien moche, Aaron Gordon est un sacré dur et le Joker joue la tour de contrôle. Dix premières minutes vraiment solides, on espère que vous avez aimé car par la suite… ça s’est corsé.

Un 13-0 pour annoncer la couleur, de 26-16 à 26-29, et derrière plus rien ne sera jamais pareil, on dirait du Amel Bent mais c’est du Mark Daigneault. OKC force les pertes de balle et sanctionne direct derrière, le rythme est effréné et les Nuggets ont pris dix ans d’un coup. On retrouve le Thunder qu’on a connu pendant les 82 matchs de la régulière, Jalen Williams est en feu et côté Nuggets ça sent la fin. Le banc du Thunder est frais, celui d’en face est absent, les arrières d’OKC sont en cannes, Jamal Murray est à Cannes mais ne fait pas vraiment un festival.

Les 9 dernières possessions de Denver :

– 3 points raté

– Turnover

– Shoot raté

– Panier Jokic

– Turnover

– Turnover

– 1/2 aux LF

– Panier Jokic

– 3 points raté

18-5 pour OKC pendant ce temps. 60-46 Thunder à la mi-temps ! 😳😳

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2025

Très vite l’écart ne laisse plus aucune place au doute et on se projette sur la suite en ce qui concerne Shai Gilgeous-Alexander et ses potos, alors qu’on met dans le rétro les 14 matchs des Nuggets en deux séries, bien trop ce soir face à des mecs qui courent comme si leur vie en dépendait. Les vingt dernières minutes ne serviront malheureusement qu’à débattre si ce match est un blow-out ou une branlée, à chacun son wording, et à la déception d’un Game 7 déséquilibré se substituait très vite l’envie d’applaudir les héros, tous, des deux côtés du parquet.

THUNDER 125-93 NUGGETS !

Après un début de match compliqué, OKC a déroulé son basket pour exploser Denver.

Défense étouffante, points en transition, Jalen Williams qui répond fort, SGA en mode MVP, Caruso et Wallace partout, un banc qui fait la diff’ !

Direction les Finales de… pic.twitter.com/sazBvjJY75

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2025

Les leaders d’OKC ont répondu présent, le supporting cast aussi. La défense fut étouffante, l’attaque étincelante. Ce soir le Thunder a joué comme un favori au titre, on commençait à s’impatienter, mais au final le résultat est sévère pour des Nuggets qui n’auront existé que 10 minutes après des Playoffs éreintants. On enchaine !