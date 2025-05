Pour son deuxième Masters de la saison, la formation de Toulouse 3×3 voulait frapper fort, sur les terres d’un homme qui les a si souvent emmerdé, pour rester poli. Dimanche 18 mai, c’est fait, des Français ont gagné chez Worthy De Jong.

Ce sport, vraiment, c’est quelque chose.

Deux semaines après leur quatrième place lors de l’opener d’Utsunomiya, Franck Seguela, Paul Djoko, Hugo Suhard et Jules Rambaut étaient de retour sur le Vieux Continent, pour se chauffer avant le Masters de Marseille le week-end prochain. Un tableau ultra-relevé une nouvelle fois, dans lequel il ne manquait finalement que peu d’équipes référencées, mais en 2025 Toulouse fait partie de celles-là, et plutôt deux fois qu’une.

Victoire face à Dusseldorf en poule, défaite rageante contre Liman, rageante aussi car elle envoie les quatre fifous en quarts le lendemain face à… Amsterdam. Oh pétard. Amsterdam et son génie du 3×3 Worthy De Jong, champion olympique et vainqueur du World Tour la saison passée, à chaque fois après un game winner contre qui vous savez…

Taper Worthy, chez lui, devant son public ? Challenge accepted.

Victoire très autoritaire en quarts, puis une autre qui ne l’est pas moins en demi, contre une bonne partie des Champions d’Europe de 2024, la formation de Vienne. Toulouse monte en régime dans cette session dominicale, et en finale c’est Liman qui est de retour en travers du chemin des Stormers. Un match longtemps compliqué, de la première à la dernière seconde on ne va pas se mentir, mais une fois de plus un dénouement sorti tout droit de l’imaginaire de Spielberg.

19 partout, dernière possession, Iso Seguela. Game winner de fou malade de Freaky Francky mais… refusé car déclenché après le buzzer, on s’est levé pour rien, heureusement qu’on ne s’est pas claqué. Ça part finalement en prolongations, les Serbes ratent deux tirs dont l’un complètement ouvert, et c’est finalement… Paul Djoko qui va aller planter le tir de la journée, récompensant un tournoi de patron, de MVP, en attaque comme en défense.

🇫🇷 TOULOUSE WIN IT IN OT! 😱

THEY ARE YOUR #3x3WTAmsterdam WINNERS! 🎉👏#3x3WT pic.twitter.com/6BLFoteLYb

— 3×3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) May 18, 2025

Monstrueux Paul Djoko, monstrueuse équipe de Toulouse, qui se classe déjà à la deuxième place du World Tour après trois étapes dont seulement deux disputées. La prochaine ? A Marseille le week-end prochain et, spoiler, on sera sur place pour vous faire kiffer l’air du mistral comme si vous y étiez. A noter également qu’aujourd’hui les Bordelais de la Ballistik ont également rentabilisé leur dimanche en jouant la finale du Challenger de Xi’an, se qualifiant ainsi pour le prochain Masters d’Ulanbataar.

Et si ça fait trop d’infos d’un coup, dites-vous simplement que le 3×3 français va toujours aussi bien en 2025.