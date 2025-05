C’était le match à ne surtout pas manquer pour Shai Gilgeous-Alexander, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Canadien n’a pas déçu et a posé une masterpiece au meilleur des moments.

C’est ce qu’on appelle un statement game, contre son principal rival pour le trophée de MVP qui plus est ! Shai Gilgeous-Alexander n’a pas blagué et a survolé ce match comme il a l’habitude de le faire. L’ancien des Clippers a commencé tranquillement avant d’accélérer petit à petit, et finir pied au plancher, et dans son sillage, OKC a exterminé Denver dans ce match couperet. Le natif de Toronto termine ce match avec 35 points à 12/19 au tir dont 3/4 de loin, 3 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions. Tout simplement increvable, en attaque comme en défense, pendant que Nikola Jokic a été mis en galère par… Alex Caruso, et ce tout au long du match..

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER DANS LE GAME 7 :

🔸 35 POINTS

🔸 3 REBONDS

🔸 4 PASSES

🔸 3 STEALS

🔸 12/19 AU TIR

🔸 8/9 AUX LF

Une performance de MVP, au meilleur moment. pic.twitter.com/HHbnVNzcT9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2025

Certains observateurs craignaient que le Thunder puisse encore une fois craquer au pire moment par manque d’expérience, mais Shai Gilgeous-Alexander, bien aidé par ses coéquipiers, a poliment refusé une telle issue dans ces Playoffs. Le maître à jouer d’Oklahoma City a porté l’attaque et bonifié la défense étouffante de son équipe. Il vient peut-être d’inciter grandement la NBA à graver son nom sur le trophée de MVP, au nez et à la barbe du Joker, sa victime du soir, qu’il va peut-être coiffer au poteau une seconde fois dans les prochains jours.

En tout cas, pour ceux qui n’ont regardé que ce match cette saison, la question est vite répondue. SGA a porté tous ses coéquipiers en finales de conférence pour la première fois depuis 2016, soit la dernière année de l’ère Durant-Westbrook. Ca (et tout le reste) mérite bien un petit trophée dans les jours à venir non ? En tout cas, pour Chet Holmgren, c’est tout vu.

“Vous savez qui c’est ? Le MVP.”

– Chet Holmgren sur Shai Gilgeous-Alexander. 😏😏pic.twitter.com/NG9VhV7aUb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2025