Avant le début de la série, l’opposition entre Oklahoma City et Denver a parfois été réduite au duel entre les candidats MVP Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic. C’est compréhensible, et le regard sera forcément tourné vers les deux stars dans le Game 7 ce soir. Mais c’est ailleurs que ce match décisif pourrait basculer…

Rendez-vous à 21h30 ce soir pour un match immanquable

Bien sûr, SGA et le Joker seront attendus. Bien sûr, Shai et Jokic devront évoluer à un niveau de MVP pour porter leur équipe vers les finales de conférence. Et bien sûr, l’un comme l’autre sera la première raison de la victoire des siens dans cette série.

Mais le Game 7 de ce soir entre Denver et Oklahoma City, il risque bien de se jouer à travers ceux qui évoluent autour des deux phénomènes.

28,8 points, 7 rebonds, 7 passes et 1,3 interception à 51,3% au tir pour Shai Gilgeous-Alexander sur la série. 29,8 points, 14,7 rebonds, 6,7 passes, 2 interceptions et 1 contre de moyenne pour Nikola Jokic. Les chiffres sont clairs : SGA et le Joker montrent pourquoi ils sont finalistes pour le titre de MVP et il n’y a aucune raison pour que les deux n’évoluent pas à leur meilleur niveau au moment le plus important de la saison.

Pour leur supporting cast par contre, on peut avoir quelques doutes.

We really get to watch the top two MVP candidates battling in a Game 7 for a spot in the Conference Finals…

CINEMA 🍿

(h/t @WorldWideWob) pic.twitter.com/ED6E4jVTgV

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 16, 2025

Dans le Game 6 à Denver, remporté par les Nuggets, le lieutenant de SGA – Jalen Williams – est passé complètement à côté en ne scorant que 6 points à 3/16 au tir. Une production largement insuffisante (malgré 10 passes décisives), qui a clairement plombé OKC. Autre élément qui a fait mal au Thunder : seulement 9/36 à 3-points pour les coéquipiers de Shai, qui a lui fini à 2/4 de loin. Chet Holmgren, Luguentz Dort et Aaron Wiggins ont particulièrement vendangé (4/18) et devront être bien meilleurs dans le Game 7.

Pendant toute la saison, on a salué – à juste titre – la profondeur d’effectif du Thunder. Et on a vu pendant ces Playoffs qu’elle pouvait faire la différence, comme quand OKC l’a emporté dans un Game 4 crucial grâce à la production d’Alex Caruso, Cason Wallace et Wiggins en sortie de banc. On se souvient aussi du quatrième quart-temps décisif de Lu Dort dans la victoire du Game 5.

Néanmoins, on a vu que le Thunder pouvait atteindre des limites offensives quand Shai Gilgeous-Alexander est doublé, qu’il est forcé à lâcher la balle, et que ses coéquipiers doivent prendre le relais. On peut compter sur la défense des Nuggets pour essayer de perturber au maximum le rythme offensif d’OKC ce soir, en variant les systèmes défensifs avec notamment pas mal de zone. Les coéquipiers de SGA devront prendre des responsabilités, faire les bons choix et mettre leurs tirs ouverts. Cette fois-ci, plus droit de se rater !

Jalen Williams, un trou d’air au pire moment.

🔹6 points, 3/16 au tir (!!)

🔹7 rebonds

🔹10 passes

🔹3 interceptions

🔹1 contre

J-Dub s’est complètement raté dans ce match. Oui, il y a eu du travail sur le reste du jeu, mais les tirs manqués ont vraiment plombé OKC.

Il sera… pic.twitter.com/WvzkrXmCwl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2025

Côté Nuggets, l’inquiétude concernant le supporting cast puise d’abord sa source dans la blessure d’Aaron Gordon. Crucial dans le parcours de Denver cette année, “Mister Nuggets” pourrait manquer la rencontre de ce soir à cause d’un bobo aux ischios. Sans sa défense, sans son impact physique, sans ses 17 points et 7 rebonds, ça risque d’être très tendu pour les Nuggets, à la profondeur déjà limitée et avec un Michael Porter Jr. largement diminué.

En cas d’absence de Gordon, ou s’il ne peut pas évoluer à son top niveau (ce qui est très probable), cela donnera plus de responsabilités à Peyton Watson et Julian Strawther. Si les deux (en particulier Strawther) ont contribué à la victoire des Nuggets dans le Game 6, l’ambiance surchauffée d’OKC pourrait les faire trembler. Cela mettra aussi plus de pression sur Christian Braun des deux côtés du terrain, lui qui a été grand dans la sixième manche mais en grosse galère sur les matchs à l’extérieur dans cette série. Enfin, Russell Westbrook devra se remettre la tête à l’endroit après plusieurs perfs cracra contre le Thunder. Peut-il briller sur ses anciennes terres dans un Game 7 ?

Dernier élément : Jamal Murray, évidemment.

Malade dans le Game 6, le lieutenant de Jokic a réalisé sa version du “Flu Game” avec 25 points, 8 rebonds et 7 passes. Sera-t-il à 100% ce soir et pourra-t-il rééditer une telle performance contre la défense étouffante d’OKC ? On le sait, Murray est un baromètre pour les Nuggets. Quand il est en mode “Playoffs Jamal”, l’attaque de Denver est quasiment inarrêtable. Quand il galère et que la défense adverse peut se focaliser sur Jokic, c’est tout le système Nuggets qui est rouillé. Dans la défaite cruciale du Game 5, Murray et ses copains n’ont pas réussi à soutenir le Joker (44 points) dans le dernier quart, perdu 34-19 par Denver.

Donc ça… c’est le seul panier qui a été scoré par les Nuggets dans le 4e quart, venant d’un joueur qui n’a pas « JOKIC » écrit dans son dos… pic.twitter.com/HgDEvM65ez

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2025

Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic vont répondre présents. Mais les défenses d’OKC et Denver vont faire en sorte de mettre la décision dans les mains de leurs coéquipiers. Qui va step-up ce soir ? Qui sera le héros inattendu ? Qui aura le meilleur supporting cast ?

Les réponses à ces questions risquent bien de déterminer l’issue de cet énorme Game 7.

Source stats de la série : Basket-Reference

