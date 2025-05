Jalen Williams a assuré lors du Game 7, une performance précieuse… et rassurante

Particulièrement visible dans le jeu lors du Game 6, pour les plus mauvaises raisons possibles en termes d’imprécision, Jalen Williams s’est retrouvé ce soir, pour permettre au Thunder d’accéder à la finale de Conférence Ouest. Une prestation aboutie qui le rassure, et qui rassure surtout coéquipiers et fans de la franchise.

Difficile de ressortir le moindre terme positif du Game 6 de Jalen Williams contre Denver, dans le Colorado. Une soirée cauchemar pour le lieutenant numéro 1 de Shai Gilgeous-Alexander. 3/16 au tir, des actions pourries. Le calice jusqu’à la lie, en quelque sorte… et une pression importante avant le Game 7, décisif.

Jalen Williams in his first career Game 7:

24 PTS

5 REB

7 AST

+35 pic.twitter.com/TxNsDOjlrL

— Real Sports (@realapp_) May 18, 2025

À la maison, il était impossible que Jalen Williams se troue de la même manière qu’au match précédent. Cela aurait trop coûté à OKC, peut-être même jusqu’à la qualification. Heureusement, le joueur s’est remis la tête à l’endroit pour apporter à hauteur de son statut dans cette ultime soirée à l’issue heureuse pour le Thunder. Notamment avec un deuxième quart-temps royal : 17 points sur ses 24 de la soirée !

🇺🇸 Jalen Williams today highlights vs. Nuggets:

🏀 24 POINTS

🏀 7 ASSISTS

🏀 5 REBOUNDS

Thunder won against Nuggets 125-93 ✅ pic.twitter.com/I3N45eIyMZ

— DV highlights (@DVhighlights) May 18, 2025

On l’a surtout noté durant le run d’OKC qui a mis définitivement les Nuggets dans le rétroviseur. Belle activité des deux côtés du terrain, aux antipodes du dernier match. Le mental est donc plutôt bon à l’aube d’une série qui écrira potentiellement de belles lignes dans l’histoire de la franchise. Lignes dans lesquelle, on imagine, Williams rêve d’être mentionné en bien.