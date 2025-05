On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, un Game 7 à sens unique qui a prouvé que, en NBA comme en cuisine : Thunder > Nuggets.

# Oklahoma City Thunder

Isaiah Hartenstein (6) : le règlement a changé en NBA, le Thunder est la première équipe de l’histoire à avoir joué avec un tractopelle à la place d’un joueur.

Chet Holmgren (5,5) : il arrive à peser dans le jeu et à jouer juste malgré des stats peu flatteuses, mais on rappelle quand même que ce type était annoncé meilleur que Wemby par les Américains. Ce soir, il a principalement servi de cure-dents pour les chicots du Joker.

Jalen Williams (7,5) : le complément parfait pour SGA encore une fois. D’une justesse incroyable, il a encore été très précieux et digne de confiance. Un match de daron qui entre dans chaque pièce en cognant contre les murs en disant “c’est du placo ça”.

Luguentz Dort (5,5) : même pas besoin de sortir une masterclass vu la puissance d’OKC. Meunier, tu Dort, ton moulin va trop vite. Meunier, tu Dort, ton moulin va trop fort.

Shai Gilgeous-Alexander (8,5) : Je suis… Top : un joueur de basket-ball canadien ayant commencé sa carrière NBA chez les Los Angeles Clippers et transféré au Thunder d’Oklahoma City après sa première saison, depuis je multiplie les actions d’éclat et cette saison je devrais enfin avoir une récompense en trois lettres, je suis je suis je suiiiiiiiis ?

Cason Wallace (6,5) : on pardonnera sa relative maladresse au tir grâce à son dunk sur Nikola Jokic. Quitte à avoir un nom de personnage de The Wire, Wallace aurait plutôt dû s’appeler Omar Little après cette action.

Alex Caruso (7,5) : il a collé presque à lui tout seul un mandat d’arrêt sur la tronche du Joker. Performance XXL pour un défenseur triple XL. Une masterclass défensive qui aurait même décroché un sourire au Grinch.

Aaron Wiggins (6,5) : toujours le meilleur A.Wiggins de ces Playoffs.

Kenrich Williams (5) : probablement déséquilibré par son mulet, il n’a pas réussi à marquer le moindre panier dans le jeu.

Jaylin Williams (5) : lui non plus n’a pas marqué de tir dans le jeu, et pourtant il n’a pas de mulet. Peut-être que ça vient du nom de famille finalement ?

Ajay Mitchell (5) : A’Ja Wilson > Ajay Mitchell.

Isaiah Joe (5,5) : trois minutes pour faire du sale, réussi avec brio. Joe Lopez.

Ousmane Dieng (5) : c’est dire à quel point les bancs étaient ouverts.

Dillon Jones (5) : on préfère le 3 Rivières.

# Denver Nuggets

Nikola Jokic (5.5) : normalement, c’est que dans Fort Boyard qu’on se fait envoyer en prison par un chauve. Malheureusement, Nikola Jokic s’est fait posséder par Alex Caruso ce soir. Quand même le meilleur côté Denver et pas aidé non plus à sa décharge. Mais ce match après une telle saison, c’est une bonne grosse trace de rouge qui tâche sur une chemise blanche.

Aaron Gordon (6) : sur une jambe, il a serré les dents pour tenter d’éviter la débâcle mais rien n’y a fait. Aaron Gordon est un guerrier, mais est surtout en vacances malheureusement.

Michael Porter Jr. (3) : il s’appelle Michael Porter Jr., il a joué comme Otto Porter Jr, et il va pouvoir se Télé Porter Jr. en vacances dès ce soir. Merci et bon vent au plus grand braqueur de banque depuis Michael De Santa sur GTA V.

Christian Braun (5,5) : un match sérieux de sa part, mais malheureusement insuffisant. Il a également manqué d’un petit truc. Assez logique de la part d’un type qui porte un nom de marque de tondeuse et qui n’a pas un poil sur le menton nous direz-vous.

Jamal Murray (4) : il était attendu à l’accueil du centre commercial Aushopping de Bouliac après ses Playoffs mi figue mi-rognon. Toutefois, Jamal Murray s’est encore paumé au rayon alcools pour envoyer de tels sous-marins tout le match. Djamel Bourré.

Russell Westbrook (4) : sur une échelle de 1 à “ballerine”, l’odeur du match du Brodie avait l’odeur de Dunkerque un jour de marché pluvieux.

Peyton Watson (2,5) : le sujet de l’examen était : “Essayez de trouver les points forts de Peyton Watson sur ce match”. Inutile de vous dire que toute la classe a eu 0/20.

Julian Strawther (4) : les mêmes initiales que le langage JavaScript. Le joueur a été aussi chiant à jouer que le langage à apprendre. Cela ne s’invente pas.

Jalen Pickett (4) : c’est la Pickett Jack !

Zeke Nnaji (4,5) : parce qu’après tout pourquoi pas ?

Hunter Tyson (4) : même Mike Tyson aurait réalisé un meilleur match. Celui d’aujourd’hui, pas celui d’il y a 25 ans.