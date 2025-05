Record d’audience : 2,7 millions de personnes pour le duel Caitlin Cark – Angel Reese

La saison WNBA a repris vendredi dernier. Une année très attendue pour un tas de bonnes raisons, pas mal de Françaises en lice. C’était déjà très prometteur, mais les chiffres sont venus confirmer l’engouement. Un record d’audience sur le match Fever – Sky, en plus d’un Aces – Liberty qui fonctionnait déjà très bien, la WNBA continue son ascension !

La soirée du samedi avait déjà très bien commencé pour la ligue féminine. Le choc entre les Las Vegas Aces et le New York Liberty a réuni 1,3 million de spectateurs en moyenne, ce qui est plus qu’honorable.

Mais le pic était encore à venir. S’il y avait un match que tout le monde souhaitait regarder, c’était bien celui du Fever contre le Sky, les retrouvailles entre Caitlin Clark et Angel Reese. Et alors qu’avec autant d’attentes, la déception aurait pu être très grande, c’est tout le contraire qui est arrivé.

Caitlin Clark received a flagrant foul on this play.

Aliyah Boston and Angel Reese received offsetting technical fouls. pic.twitter.com/jzQYEW92TW

— ESPN (@espn) May 17, 2025

Indiana a remporté son match assez largement (avec une Caitlin Clark en triple-double), mais les deux rivales nous ont offert ce gros moment de tension. On sait à quel point les rivalités sont importantes dans le fait d’intéresser le public (cf. Magic Johnson et Larry Bird), et quoique l’on puisse dire à leurs sujets, ces deux là sont bien en train de lancer une nouvelle vague pour la WNBA.

L’impact en termes d’audience est énorme. 2,5 millions de téléspectateurs en moyenne dont un pic à 3,1 millions. C’est le record absolu d’ESPN pour un match de la Grande Ligue féminine. Au passage, c’est le match WNBA le plus vu depuis 2000.

The most-watched WNBA opening weekend EVER on ESPN platforms 👏

Sky-Fever

🏀 2.7M avg. viewers, 3.1M peak

🏀 Most-watched WNBA game EVER on ESPN platforms

Aces-Liberty

🏀 1.3M avg. viewers, 1.9M peak pic.twitter.com/SWMHmNwXrb

— ESPN PR (@ESPNPR) May 20, 2025

The Fever vs. Sky game on Saturday drew 2.7 million viewers, making it the most-watched WNBA regular season game since 2000 pic.twitter.com/TPVoBePmgR

— Lev Akabas (@LevAkabas) May 20, 2025

La saison commence donc sur des chapeaux de roues, maintenant de notre côté, on espère que nos Frenchies auront un peu plus l’occasion de briller que sur ce premier week-end. Nous ? Chauvins ? Pas du tout.

Source texte : Sports Illustrated