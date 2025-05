Deuxième nuit de WNBA cette saison et quasiment toutes les équipes ont désormais débuté leur régulière. Ce soir le Sun de Connecticut, drivé par le Français Rachid Meziane, entre en piste, mais la nuit passée c’est évidemment… Caitlin Clark qui a attiré le soleil sur elle. Ça commence, la meuf va être in-te-nable tout l’été.

Les résultats de la nuit :

New York Liberty – Las Vegas Aces : 92-78

Indiana Fever – Chicago Sky : 93-58

Phoenix Mercury – Seattle Storm : 81-59

On enchaine ! Après les premières étincelles hier soir, s/o Kelsey Plum et Napheesa Collier, la WNBA était de nouveau on the spot la nuit dernière. Quelques Françaises y faisaient leurs débuts ou leur retour, et disons que ce ne fut pas la soirée de l’année. Pour le Storm de Seattle Gabby Williams était titulaire mais a été maladroite, et Dominique Malonga a joué ses premières minutes en sortie de banc avec 2 points en 10 minutes. Les deux médaillées olympiques se sont inclinées face au Mercury, porté par une Satou Sabally déjà bien en cannes.

Dans le deuxième match de la nuit le Liberty recevait les Aces pour un remake de la Finale WNBA 2023, et les boss ont assuré. A’ja Wilson est déjà en mode MVP (31 points et 16 rebonds), mais ses shooteuses ont dévissé complet et ont laissé les filles de Sandy Brondello se rassurer pour leur première à la maison. Breanna Stewart tout en GOATerie, Sabrina Ionescu un peu maladroite et même à gauche, Natasha Cloud et Jonquel Jones solides, et en sortie de banc Marine Johannes a eu droit à 15 minutes, très encourageant.

Une nuit finalement, surtout, marquée par le premier duel de la saison entre le Fever d’Indiana et le Chicago Sky, entre Caitlin Clark et Angel Reese. One-on-one qui s’annonce iconique entre les deux pépites de la Draft 2024, avec cette nuit une grosse victoire du Fever, un triple-double de CC (20/10/10) et une Aliyah Boston costaude également. Pour le Sky Hailey Van Lith a fait ses débuts en WNBA, Angel Reese a pris 17 rebonds mais le highlight de la soirée c’était le beef entre les deux stars après une grosse faute de la meneuse d’Indiana. Le divertissment on vous dit, et dire que c’est reparti depuis seulement deux jours…

Premier match de la saison, premier triple-double pour Caitlin Clark (20/10/10), son troisième en carrière.

Y’a déjà eu des étincelles avec Angel Reese, ça nous promet une saison popcorn.pic.twitter.com/BoKF8w1Myi

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) May 17, 2025

De la grosse perf, du beef, et déjà les rivalités qui s’installent. Ne manque plus que la montée en puissance de quelques Françaises et on aura le début de saison parfait !

