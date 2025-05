Si Giannis Antetokounmpo n’a pas (encore) demandé son transfert des Bucks pour l’instant, les rumeurs autour du Greek Freak sont de plus en plus nombreuses, notamment du côté de Houston qui représente une destination potentiellement intéressante pour l’ancien MVP. De quoi pousser Alperen Sengun vers la sortie ?

Les Rockets sont une équipe compétitive, jeune, ambitieuse, avec pas mal d’assets (notamment en picks de draft, cinq choix de premier tour disponibles) pour réaliser un transfert d’ampleur. Autant de caractéristiques qui font de la franchise texane un candidat crédible pour se mettre sur le dossier Giannis Antetokounmpo, au cas où ce dernier demande à quitter Milwaukee cet été.

Comme l’indique l’insider Sam Amick de The Athletic, les Rockets sont “très intrigués par l’idée de voir le Greek Freak avec un maillot de Houston”. Les très belles bases défensives posées par le coach Ime Udoka ces deux dernières années, associées au coup de boost (nécessaire) que représenterait un transfert de Giannis dans le Texas, ont effectivement de quoi exciter toute la fanbase de H-Town.

Néanmoins, un éventuel recrutement d’Antetokounmpo serait automatiquement synonyme de départ d’au moins un jeune talent. Et ce talent pourrait bien être Alperen Sengun.

The Rockets would reportedly be willing to include Alperen Sengun in a trade for Giannis Antetokounmpo 👀

(via Basketball Talk) pic.twitter.com/aALxRmgaDK

— Basketball Forever (@bballforever_) May 16, 2025

Selon Kurt Helin de NBC Sports, les Rockets seraient prêts à sacrifier le pivot turc de 22 ans, All-Star pour la première fois cette saison, dans un potentiel transfert avec Giannis Antetokounmpo.

Sam Amick et Kelly Iko de The Athletic ajoutent qu’un duo Giannis – Sengun à Houston représenterait un fit assez compliqué au vu des qualités des deux joueurs. On confirme : niveau complémentarité, on a connu beaucoup mieux malgré le talent du Freak et de Baby Jokic.

Tous ces éléments pourraient donc pousser Houston à se séparer de Sengun plutôt que d’un Jalen Green par exemple, malgré les énormes galères de ce dernier lors de ses premiers Playoffs. Qui plus est, toujours selon The Athletic, Houston continue à croire fort dans le potentiel de son arrière de 23 ans.

The Houston Rockets still have faith in Jalen Green and are no longer interested in Devin Booker, per @TheAthletic

“The Rockets have previously held serious interest in the Suns’ Devin Booker, but team sources said that is no longer the case. Not only do team officials still… pic.twitter.com/KfJZyRcnQy

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 12, 2025

Alperen Sengun ? Jalen Green ? Jabari Smith Jr. ? Aucun de ces trois ne semble finalement intouchable si les Rockets décident effectivement de frapper un gros coup cet été. D’après les derniers bruits de couloir, seul le jeune phénomène Amen Thompson est intransférable.

Ce qui pourrait faire pencher la balance, en cas de négociations entre les Rockets et les Bucks sur Giannis, c’est ce que souhaite vraiment Milwaukee en échange. Les Bucks veulent-ils démarrer leur reconstruction post Giannis sur Sengun, ou plutôt Green ? Ou alors regarderont-ils ailleurs ? L’avenir nous le dira mais ce qui est certain, c’est que le manager de Milwaukee Jon Horst va tenter de récupérer le maximum d’assets contre le Freak.

Attachez vos ceintures, la saga de l’été risque d’être mouvementée.

Sources texte : The Athletic, NBC Sports

À lire également :