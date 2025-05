Julius Randle (Wolves) et Karl-Anthony Towns (Knicks) en finale de Conférence, transfert gagnant

Ils ont été échangés l’un contre l’autre, avec Donte DiVincenzo dans les bagages de Julius Randle. Ce dernier et Karl-Anthony Towns joueront, à compter du début de semaine, les finales de Conférence à l’Est et à l’Ouest. Symbole d’un transfert gagnant pour Wolves et Knicks, même s’il s’est aussi révélé frustrant à de nombreuses reprises.

On le concède : on a été dubitatif plusieurs fois durant la saison régulière, en voyant Julius Randle et Karl-Anthony Towns ne pas être au mieux dans leurs nouvelles équipes. Logique, il y a eu besoin de s’adapter, de prendre le temps de découvrir un nouvel environnement après un transfert inattendu.

Toutefois, 9 mois après le transfert, on peut dire qu’il s’agit d’un deal qui a souri aux deux équipes. Karl-Anthony Towns est encore un peu frustrant chez les Knicks, mais capable de séquences dominantes qui ont fait énormément de bien aux Knicks dans la série contre Boston. Défensivement, il gobe les rebonds mais s’illustre par des séquences défensives parfois mal gérées. Des Playoffs sur courant alternatif, mais un tout qui “suffit” pour le moment à accéder aux finales de Conférence, la première fois en 25 ans pour les Bockers.

Pour Julius Randle, c’est une campagne de Playoffs absolument remarquable. À un niveau très haut, capable de porter son équipe quand Anthony Edwards est moins bien rentré dans sa soirée. Sa moyenne en Playoffs est excellente : 23,9 points, 5,9 rebonds, 5,9 passes à 50,9% au tir.

The Knicks and Timberwolves both made the Conference Finals.

The Karl-Anthony Towns and Julius Randle trade looks like a huge win-win with all due respect. pic.twitter.com/g5Z01hBNR7

— Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) May 17, 2025

Les deux équipes avaient besoin d’un joueur majeur pour relancer une dynamique, les Wolves se sont mis en danger en laissant filer le membre historique de l’effectif, très attaché à Minneapolis. Choix difficile mais payant, Minny peut rêver d’une place en Finales NBA, la première de l’histoire de la franchise.