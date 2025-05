Ils sont partis à quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux, car aujourd’hui une bonne partie du contingent tricolore fait du bruit en NBA du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Rudy Gobert a validé sa qualif pour ses deuxièmes Finales de Conf de suite, Pacôme Dadiet le rejoint, et ce soir Ousmane Dieng tentera de les rejoindre à son tour.

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Rudy Gobert ferme un paquet de bouches, notamment celles qui critiquaient son contrat pharaonique depuis deux ans. Depuis ? Deux saisons, deux finales de conférence, une progression collective linéaire pour les Wolves. 4-1 face aux Lakers, 4-1 face aux Warriors, et donc la Gobe qui a renvoyé Draymond Green bouder plus loin. Grosse satisfaction franco-française, on va pas se mentir. Début de la FDC mardi soir pour le R, face au Thunder ou aux Nuggets, il y aura quoiqu’il arrive du client !

Wolves @ Warriors : 8 points à 2/4 au tir et 4/4 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 1 contre en 30 minutes

Wolves vs Warriors : 17 points à 8/9 au tir et 1/4 aux lancers, 8 rebonds et 1 contre en 28 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 12 points à 66,9% au tir et 67,4 aux lancers, 10,9 rebonds, 1,8 passe, 0,8 steal et 1,4 contre en 33,2 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Il a eu droit à quelques secondes en fin de Game 6, c’est très maigre mais, en même temps, cette série face aux Nuggets est tellement serrée que Mark Daigneault doit également resserrer ses rotations. En espérant le voir un peu plus sur d’éventuelles Finales de Conférence, mais ça n’en prend pas le chemin.

Thunder vs Nuggets : DNP

Thunder @ Nuggets : 1 minute de jeu

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 43,5% au tir dont 32,4% du parking, 68,8% aux lancers, 2,3 rebonds, 0,9 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 11,2 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 20,4 points à 46,2% au tir dont 37,5% du parking, 80% aux lancers, 5,4 rebonds, 5,9 passes, 0,4 steal et 1,3 contre en 33 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Il a mis le premier tir de sa carrière en Playoffs lors du Game 5 à Boston, et il a fêté avec ses potos la qualif au Madison Square Garden deux jours plus tard. Pacôme ne joue pas beaucoup, mais Pâcome vit probablement sa meilleure vie. Next step : Indiana !

Knicks @ Celtics : 2 points à 1/1 au tir en 3 minutes

Knicks vs Celtics : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,7 point à 32,3% au tir dont 31,6% du parking, 66,7% aux lancers, 1 rebond, 0,3 passe, 0,2 steal et 0,1 contre en 6,2 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 14,9 points à 40,6% dont 31,9% du parking, 84,4% aux lancers, 5,4 rebonds, 2,6 passes, 0,6 steal et 0,5 contre en 33,6 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 4 points à 43,7% au tir dont 43,3% du parking, 81% aux lancers, 2,8 rebonds, 1,1 passe, 0,7 steal et 0,5 contre contre en 17,5 minutes

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,3 points à 47,6% au tir dont 35,2% du parking, 84% aux lancers, 11 rebonds, 3,7 passes, 1,1 steal et 3,8 contres en 33,2 minutes

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 13 points à 39,4% au tir dont 30,8% du parking, 67,9% aux lancers, 6,5 rebonds, 2,4 passes, 0,7 steal et 1,5 contre en 27,1 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 12,6 points à 45,8% au tir dont 35,5% du parking, 71,1% aux lancers, 3,6 rebonds, 1,2 passe, 0,7 steal et 0,5 contre en 24,6 minutes

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 10,9 points à 50% au tir dont 38,5% du parking, 72,4% aux lancers, 5,7 rebonds, 2,1 passes, 0,8 steal et 0,3 contre en 26,9 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 12,3 points à 42,1% au tir dont 28,1% du parking, 74,6% aux lancers, 5 rebonds, 3,4 passes, 1,3 steal et 0,7 contre en 33 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 5,7 points à 59,6% au tir dont 0% du parking, 59,5% aux lancers, 6,2 rebonds, 0,8 passe, 0,6 steal et 0,6 contre en 17,5 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 16,7 points à 67,9% au tir et 66,7% aux lancers, 14,7 rebonds, 1,7 passe, 1,7 steal et 1 contre en 35,3 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 5,9 points à 30,3% au tir dont 28,3% du parking, 71,3% aux lancers, 4,7 rebonds, 1,2 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 20,7 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA G League : 11,8 points à 37,1% au tir dont 24,1% du parking, 50% aux lancers, 7,6 rebonds, 1,4 passe et 1,2 steal en 32,2 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3 points à 40,8% au tir dont 27,1% du parking, 76,7% aux lancers, 1,3 rebond, 0,5 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 8,8 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA G League : 18,7 points à 48,8% au tir dont 22,9 % du parking, 69,2% aux lancers, 5,9 rebonds, 3,3 passes, 1,5 steal et 0,6 contre en 35,8 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,5 point à 43,3% au tir dont 23,1% du parking, 33,3% aux lancers, 1 rebond, 0,7 passe et 0,1 steal en 5,2 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 16,5 points à 49,5% au tir dont 30,9% du parking, 59,3% aux lancers, 3,4 rebonds, 3 passes, 1,3 steal et 0,4 contre en 29, 6 minutes

# Killian Hayes (Long Island Nets)

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 9 points à 41,9% au tir dont 38,1% du parking, 83,3% aux lancers, 3 rebonds, 5,2 passes, 0,7 interception et 0,7 contre en 27 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 20,8 points à 48,2% au tir dont 41,7% du parking, 75% aux lancers, 5,4 rebonds, 7,4 passes, 2,2 steals et 0,7 contre en 33,3 minutes

# Armel Traoré (Manresa)

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,6 point à 31,6% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 1,7 rebond, 0,1 passe, 0,4 steal et 0,2 contre en 7,4 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 13,3 points à 51,3% au tir dont 34,4% du parking, 56,3% aux lancers, 8,3 rebonds, 1,8 passe, 0,3 contre et 0,4 steal en 25,3 minutes