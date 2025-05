Trois semaines après l’élimination des Bucks au premier tour des Playoffs, la franchise de Milwaukee et Giannis Antetokounmpo sont sur le point de se rencontrer pour discuter de leur avenir ensemble… ou d’un futur transfert.

Ce sera clairement l’une des actus de la semaine.

D’après l’insider Chris Haynes, Giannis va donc rencontrer les dirigeants des Bucks (Jon Horst en tête) dans quelques jours, dans une réunion qui pourrait bien bouleverser le monde de la NBA pour les semaines à venir.

BREAKING: Bucks make contact with Giannis Antetokounmpo and now very crucial meeting is scheduled for next week, sources tell me. On latest Haynes Briefs episode, details on how this came about and what happens from here. #haynesbriefshttps://t.co/fJZS1NEi2t pic.twitter.com/hyxEQnghzg

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 18, 2025

Si la nouvelle élimination prématurée des Bucks en Playoffs a déjà boosté les rumeurs entourant l’avenir du Greek Freak, on pourrait entrer dans une autre dimension selon la manière dont se déroule cette rencontre entre Giannis et sa franchise de toujours.

Pour l’instant, Antetokounmpo n’a pas ouvertement demandé son transfert des Bucks. On sait qu’il est très attaché à Milwaukee et il est encore trop tôt pour affirmer qu’un départ est dans les cartons, même si c’est peut-être la meilleure chose à faire pour le joueur comme pour la franchise. Il existe un scénario dans lequel le Freak et les Bucks continuent leur avenir ensemble, si ça a du sens aux yeux des deux parties.

L’autre scénario, évidemment, c’est celui dans lequel Giannis demande à partir, conscient que ses chances de gagner un deuxième titre NBA à Milwaukee sont minimes au vu de la situation actuelle des Bucks.

De quel côté va pencher la balance ? Réponse en milieu de semaine prochaine. Un conseil, activez vos notifs !

Source texte : Chris Haynes

