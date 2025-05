Knicks – Pacers : les 5 grands moments d’une rivalité épique

Knicks vs Pacers, New York vs Indiana. Dans les années 1990, ces deux équipes ont enchaîné les confrontations en Playoffs pour créer l’une des rivalités les plus intenses de l’histoire de la NBA. À la veille d’une nouvelle série en Finales de Conférence Est, retour sur les cinq plus grands moments entre Knicks et Pacers.

Le dossier XXL qui raconte la rivalité entre New York et Indiana

Le coup de tête de John Starks à Reggie Miller (1993)

La première série de Playoffs entre les Knicks et les Pacers date de 1993, au premier tour. Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir les esprits s’échauffer.

Dès le Game 3 de la série, à Indiana, l’arrière de New York John Starks et le sniper des Pacers Reggie Miller se chauffent à base de trashtalking et de coups bas. Ils se chauffent tellement que le premier craque en mettant un coup de tête au second. Starks est expulsé, Reggie applaudit, bref le décor est planté.

Largement favoris et supérieurs aux Pacers, les Knicks s’imposeront 3-1 dans la série et cette expulsion restera donc sans conséquence. Néanmoins, c’est un vrai aperçu des choses à venir.

Make no butts about it. There was no love lost b/w John Starks and Reggie Miller. 1993 NBA Playoffs – ECQF, Game 3.

🎥 https://t.co/reOinIoDe8 pic.twitter.com/XJ0yIoKXAI

— Adam Ryan | NBA history podcaster (@inallairness) June 15, 2020

Le choke sign de Reggie Miller vers Spike Lee (1994)

En 1994, les Knicks et les Pacers se retrouvent. Pas au premier tour cette fois-ci, mais en Finales de Conférence Est. De quoi ajouter encore un peu plus de piment à cette rivalité en construction.

La série atteint des sommets dans le Game 5. On est au Madison Square Garden, il y a 2-2, Spike Lee est assis au premier rang, et Reggie Miller se sent dans son jardin. La star des Pacers et Spike s’échangent des mots doux dans le quatrième quart-temps mais ça ne fait que transcender Miller. Pendant que le célèbre réalisateur new-yorkais tente de déstabiliser Reggie, ce dernier plante 25 points dans les douze dernières minutes pour complètement renverser la rencontre (35-16 pour Indiana dans le dernier quart).

L’image qui restera, c’est celle où Reggie Miller met ses deux mains au niveau du cou, pour mimer un signe d’étouffement tout en regardant Spike Lee. Le message est clair : “Mec, tes Knicks sont en train de choke.”

25 years ago today, @ReggieMillerTNT let Spike Lee know that the Knicks were choking. pic.twitter.com/NcpzNmBn8l

— ESPN (@espn) June 1, 2019

Si New York s’incline effectivement dans le Game 5, c’est bien Spike Lee qui aura le dernier mot. Les Knicks remporteront la série en sept matchs avec une perf’ XXL de Patrick Ewing (24 points, 22 rebonds, 7 passes, 5 contres) lors du Game 7.

8 points en 9 secondes (1995)

Est-il possible de marquer huit points en neuf secondes dans un match NBA ? Oui, la preuve avec Reggie Miller.

Devenu l’homme le plus détesté de New York, le sniper d’Indiana consolide encore un peu plus sa réputation dans le Game 1 des demi-finales de Conférence Est 1995. Alors que les Knicks ont le match en main avec six points d’avance à 18,7 secondes du buzzer final, Miller marque un premier 3-points qui relance l’espoir pour Indiana. Le score est alors de 105-102. Juste derrière, New York foire la remise en jeu ligne de fond et la balle revient dans les mains de… Reggie. Ce dernier se retourne, court derrière l’arc, et envoie une deuxième banderille ! Le Madison Square Garden est a-sso-mmé.

Reggie Miller va ensuite ajouter deux lancers-francs (après deux ratés d’un certain John Starks…) suite à une faute de Patrick Ewing, histoire de rendre la vie bien misérable aux fans des Knicks. Victoire d’Indiana 107-105, le Game 1 est pour les Pacers.

30 years ago today…

Reggie Miller went on a historic scoring flurry, dropping 8 points in under 9 seconds to lift the Pacers past the Knicks in Game 1 of the 1995 East Semis 🔥 pic.twitter.com/A0uowUOifV

— NBA History (@NBAHistory) May 7, 2025

Ce moment de grâce de Reggie Miller représentera l’un des gros tournants de la série. Les Pacers l’emporteront en effet en sept matchs avec une victoire au Garden dans le Game 7, après un lay-up manqué par Ewing au buzzer.

L’action à 4-points de Larry Johnson (1999)

Une action à 4-points, c’est rare. Une action à 4-points dans le money-time, ça l’est encore plus. Et une action à 4-points dans le money-time pour offrir une victoire en Playoffs au Madison Square Garden, c’est quelque chose qui est uniquement réservé à Larry Johnson.

Dans ce qui représente probablement la plus grande action de sa carrière, Johnson plante un 3+1 à six secondes de la fin alors que New York est mené 91-88 par les Pacers, dans le Game 3 des Finales de Conférence Est. Le Garden explose comme jamais, le coach d’Indiana Larry Bird et le fautif Antonio Davis sont dégoûtés, puis Johnson va conclure son chef-d’œuvre avec un lancer-franc victorieux. 92-91 pour New York, qui prend l’avantage 2-1 dans la série.

Knicks-Pacers. 1999 Eastern Conference Finals. Game 3. Larry Johnson’s 4-point play. pic.twitter.com/q7rpvAScdz

— Jeff Eisenband (@JeffEisenband) May 18, 2025

Privés de Patrick Ewing blessé, les Knicks remporteront la série 4-2 pour retourner en Finales NBA (en tant que huitièmes de l’Est), et ce pour la première fois depuis 1994.

La revanche de Reggie Miller (2000)

Vous l’avez compris : le personnage principal de la rivalité Knicks – Pacers, c’est Reggie Miller.

En 2000, alors qu’il se rapproche lentement mais sûrement de sa fin de carrière (35 ans), la star des Pacers a une nouvelle opportunité d’atteindre enfin les Finales NBA. Comme en 1999, les Knicks se retrouvent sur son chemin. Mais pas question de passer à côté de l’occasion cette fois-ci.

Alors qu’Indiana mène 3-2 dans la série, Reggie Miller sort une masterclass dans le Game 6 à New York : 34 points, 10/19 au tir dont 5/7 à 3-points et 9/9 aux lancers-francs. Il plante notamment 17 des 31 points de son équipe dans les douze dernières minutes, faisant basculer le match en faveur des Pacers (93-80).

Knicks-Pacers. 1999 Eastern Conference Finals. Game 3. Larry Johnson’s 4-point play. pic.twitter.com/q7rpvAScdz

— Jeff Eisenband (@JeffEisenband) May 18, 2025

C’est une victoire hautement symbolique pour Reggie Miller : il décroche sa première qualification en Finales NBA (première finale pour Indiana aussi), sur les terres de son plus gros ennemi, tout ça dans le tout dernier match de Patrick Ewing sous le maillot des Knicks.

Bonus

Après leur confrontation de l’an 2000, les Knicks et les Pacers attendront treize ans avant de se retrouver en Playoffs NBA. Indiana s’imposera en six matchs contre New York lors des demi-finales de conférence 2013, la bande de Paul George, Roy Hibbert et Cie prenant le dessus sur celle de Carmelo Anthony et Gérard Smith. L’énorme contre d’Hibbert sur Melo reste l’une des grandes images de cette série.

“Hibbert, denies him at the rim!”

On this day in 2013, @Roy_Meets_World helped close out Game 6 with a block on Melo 🤚 pic.twitter.com/yWnJ3kZJRy

— Indiana Pacers (@Pacers) May 18, 2020

Et puis évidemment, on se rappelle de la série de 2024, remportée par les Pacers en sept matchs. Mené 2-0 par les Knicks en demi-finales de conférence, Indiana est sauvé par un énorme tir d’Andrew Nembhard dans le Game 3, tir qui représentera un moment crucial au vu du scénario qui suit. Il va en effet permettre aux Pacers de revenir ensuite à 2-2, et donc de faire durer une série dans laquelle New York perdra un joueur après l’autre sur blessure.

the shot.

the call.

the moment.

you can’t talk #BestofNBA without Andrew Nembhard’s Game 3 dagger against the Knicks in the Eastern Conference Semifinals 💯 pic.twitter.com/x5Xkrc7tDR

— Indiana Pacers (@Pacers) September 12, 2024

Indiana remportera le Game 7 au Madison Square Garden face à des Knicks décimés, grâce notamment à un Tyrese Haliburton en mode… Reggie Miller.

1 YEAR AGO TODAY

The Pacers eliminated the Knicks by shooting an NBA Playoff record 67.1% in a 21-point win in Game 7!

Haliburton after the game wearing a hoodie showing Reggie Miller giving Spike Lee the choke sign pic.twitter.com/s1VKqFVLkh

— Ballislife.com (@Ballislife) May 19, 2025