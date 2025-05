Le MVP 2025 (enfin) annoncé ce mercredi soir ?

Un mois après le début des Playoffs, va-t-on enfin avoir l’annonce du MVP 2025 ? Selon The Athletic, on devrait connaître le vainqueur ce mercredi.

Shai Gilgeous-Alexander ou Nikola Jokic ? Le suspense devrait prendre fin ce soir selon The Athletic. La NBA a bien pris son temps avant de nous annoncer le vainqueur du MVP, peut-être pour ne pas perturber les deux favoris, lorsque ces derniers se faisaient face au second tour. Avec la qualification du Thunder pour les Finales de Conférence, il est désormais temps de nous offrir le fin mot de l’histoire. Shai Gilgeous-Alexander est le favori pour remporter le titre de MVP 2025, malgré la saison historique lâchée par Nikola Jokic.

Aucune info sur l’heure exacte de l’annonce (si annonce il y a) mais on imagine que ça sera plutôt à un créneau qui favorise les Américains, donc probablement en fin de soirée, début de nuit pour nous. De quoi potentiellement voir une remise du trophée jeudi soir du côté d’OKC, avant le Game 2 entre le Thunder et les Wolves.

Sources say the NBA is expected to finally announce the MVP award on Wednesday, and it would be nothing short of a shocker if Shai Gilgeous-Alexander isn’t the one being handed the trophy.

Source texte : The Athletic