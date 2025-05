Derrick White dans le viseur des Warriors ?

Alors que les Celtics pourraient lâcher certains cadres cet été pour soulager leurs finances, il se murmure que les Warriors lorgneraient sur Derrick White.

Avec la blessure de Jayson Tatum et sa longue indisponibilité, Boston pourrait bien faire un peu de ménage dans ses livres de compte cet été. Les finances sont rouges foncés dans le Massachussetts et certains cadres pourraient donc se voir indiquer la sortie.

Les noms les plus probables sont ceux de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis. Le premier file sur ses 35 ans, et même s’il reste un joueur de collectif très précieux, Boston peut s’attendre à voir son impact diminuer dans les prochaines années, alors que son salaire pèse encore lourd. Il est lié à la franchise jusqu’en 2028 (avec une player option). Porzingis sort lui d’une saison compliquée sur le plan médical, avec seulement 42 matchs en régulière et un mystérieux virus qui l’a diminué pendant tous les Playoffs.

En pleine forme, il reste un intérieur moderne, précieux pour n’importe quelle équipe. Avec seulement un an de contrat restant, il sera peut-être plus simple à échanger que Holiday.

Dans le cas où Porzi et Mister Vacances n’attirent pas les foules, les Celtics pourraient se résigner à sacrifier un Derrick White. Ce serait un coup dur pour la franchise, tant White incarne un chouchou auprès des fans et le glue guy pour cimenter le collectif.

Selon Logan Murdock de The Ringer, invité du podcast de Zach Lowe, Golden State s’intéresserait fortement au cas de Derrick White. Pas vraiment une surprise car n’importe quel contender en ferait de même. White incarnerait un joueur idéal à placer aux côtés de Stephen Curry sur le backcourt. Reste que la valeur du bonhomme est élevé et il faudra sortir les assets et les picks de draft pour convaincre Boston. C’est d’autant plus vrai qu’en cas de vente de Derrick White, les Celtics vont évidemment faire jouer la concurrence pour faire grimper le prix.

Il faut néanmoins prendre cette piste Warriors avec des pincettes puisque Marc Stein expliquait il y a quelques jours que Boston était beaucoup plus enclin à sacrifier Holiday et Porzingis plutôt que Derrick White pour soulager ses comptes.

Source texte : Marc Stein / Logan Murdock