Ce soir, c’est le début de la Finale de Conférence Est entre les Knicks et les Pacers. Qui de New York ou Indiana décrochera son ticket pour les Finales NBA ? On vous annonce l’avenir juste en dessous.

Giovanni

La bagarre ! La bagarre ! La bagarre ! Tant pis pour les Celtics et les Cavs, la NBA n’est pas une science exacte. La vérité du moment c’est que les Knicks tiennent bon, pas trop cramés malgré les rotations minimes de Tom Thibodeau, et l’autre vérité c’est que ces Pacers sont incroyablement homogènes et donc ingérables tant le danger vient de partout. Pas l’affiche rêvée par les puristes, en France on serait sur un Paris – AJ Auxerre, mais les Pacers d’Auxerre ont clairement leur mot à dire maintenant qu’ils ont fait tout ce travail. Une série qui sent la poudre avec un duel Haliburton / Brunson au premier plan, même si je pense honnêtement que le meneur des Knicks va pulvériser celui des Pacers, oui, là j’ai pesé mes mots. Indiana va saouler les Knicks en courant, tout le temps, et donc prendre un ou deux matchs dans la série. Allez un seul, car je VEUX voir les Knicks accéder au tour suivant à domicile, pour l’histoire, et pour voir une foule de sauvages hurler des grands “F**K REGGIE MILLER* toute la nuit. Les Knicks en Finales NBA on y retourne, Knicks 4, Pacers 1.

Nico M

Dans la plus pure tradition de la rivalité Knicks – Pacers, je vois une série qui peut partir dans tous les sens, avec du trashtalking, un scénario possiblement WTF, et sept matchs pour un finish d’anthologie au Madison Square Garden. Tout ceci étant dit, il faut se mouiller et c’est bien là que ça devient compliqué. D’un côté, on a New York avec son cinq majeur redoutable, un Jalen Brunson au sommet de son art, une ville en ébullition et l’avantage du terrain. De l’autre, on a Indiana, beaucoup moins hype mais possiblement tout aussi fort, avec Tyrese Haliburton à la baguette, un magnifique collectif et une profondeur bien supérieure à celle des Knicks. Comment choisir ? Au final, je me dis que ces Playoffs 2025 sont ceux des petits marchés et des équipes qui possèdent les meilleurs second units. Alors je mets une pièce sur Indiana, avec un game-winner de T.J. McConnell au Game 7 à New York. Knicks 3, Pacers 4.

Robin

Tout le monde va vous parler de la nostalgie des années 1990 dans cette série, laissez-moi vous amener dans les années 2030, après tout, c’est un article basé sur la voyance. Et depuis le début de ces Playoffs, je ne veux pas admettre être aussi mauvais, alors je pense simplement que ma boule est trop en avance et que je réalise mes pronos quelques années trop tôt. 2030 donc, le réchauffement climatique l’emporte, la montée des eaux ne s’arrête pas, on apprend le prénom des personnes avec qui l’on parle par téléphone puisque toute interaction autre est considérée comme gênante, mais surtout, le plus important, ni Tyrese Haliburton, ni Karl-Anthony Towns n’ont de titre NBA, c’est sûr. Alors envoyez-moi sept matchs de cette affiche de hipsters et réglez la clim du Madison Square Garden sur -25° puisque les Pacers le font pour la deuxième année consécutive. Knicks 3, Pacers 4.

Alexandre

Grand fan du boulot de Rick Carlisle à Indiana, je trouve qu’on ne parle pas assez des Pacers. Le collectif est brillant, les leaders savent sortir du bois au bon moment, ça ne s’affole jamais, ils sont clutch. C’est une vraie belle équipe à suivre et ça serait peut-être la plus belle histoire en cas de titre. New York n’est pas le pire tirage pour Indiana, ça va partir sur du concours de points et on sait que les Pacers ne disent jamais non à un petit horse. Attention quand même car Haliburton n’a pas eu de défenseurs aussi élites pour le stopper sur les deux derniers tours. Ça va être une série bien serrée mais le cœur penche pour Indiana. Pacers 4 – Knicks 2

Clément

Pour les nostalgiques, c’est l’heure de prendre la DeLorean et de retourner dans les années 90, avec des affrontements qui sentent l’essence, la clope froide et le bitume mouillé. Aujourd’hui, la NBA n’est plus pareille mais nul doute que les anciens sauront profiter de cette vague de nostalgie. A ce petit jeu, ce sont les Knicks qui sont le plus old-school et qui défendent le plus. Le cinq majeur est terrifiant et bien que l’attaque des Pacers soit flamboyante, c’est bien la défense qui fait gagner des titres, ça ne vient pas de nous mais de Michael Jordan. En supposant que les organismes tiennent côté new-yorkais, ce sont eux qui retourneront en Finales NBA, laissant à tous leurs fans le loisir de retourner Gotham City. Il faudra arrêter ce surnom “overrated” envers Tyrese Haliburton, et respecter les Pacers, mais ils manqueront malheureusement d’expérience. Knicks 4 – Pacers 3.

Tim

Indiana vient d’éliminer mes Cavs adorés en cinq matchs bien cinglants. Je suis donc obligé de me ranger du côté des Pacers pour atténuer au maximum l’affront que ma franchise vient de subir. Plus sérieusement, je trouve Indy impressionnant de justesse dans son jeu, du vrai beau basketball, avec une petite dose de vice qui fait toujours du bien en Playoffs. De l’autre côté, les Knicks ne m’ont toujours pas spécialement convaincu, dans le jeu j’entends. Mais cette année, la Big Apple semble avoir une aura particulière. Pas de blessures, la pièce qui tombe souvent du bon côté (coucou la bêtise des Celtics à longue distance et la faute non sifflée sur Tim Hardaway Jr par exemple). C’est de la réussite mais New York trouve toujours le moyen de la provoquer. J’ai été très critique envers eux et ils m’ont fait taire, je me dois de leur offrir des louanges. Mais maintenant je vois quand même Indiana le faire et se diriger vers les Finales NBA, le Carlisle basketball m’a tout simplement trop martyrisé pour que j’imagine autre chose. Allez, pour le spectacle, ça ira en sept. Knicks 3 – Pacers 4.

