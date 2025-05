On prend les mêmes, et on recommence ! Après un premier Apéro TrashTalk tourné en public à Paris il y a un an, puis 2 épisodes tournés dans l’Est de la France cet hiver, votre média préféré et ParionsSport en Ligne remettent un jeton dans la machine : mardi 3 juin 2025 à l’Arlequin (Paris), venez vivre une grande soirée 100% NBA !

LIEN DE LA BILLETTERIE

CE JEUDI 22 MAI À 19H00

Et si on vivait un nouvel Apéro TrashTalk tous ensemble ?

Avec les équipes de ParionsSport en Ligne et celles du cinéma l’Arlequin à Paris, l’heure est venue de vous retrouver le mardi 3 juin prochain.

Le concept est on ne peut plus simple : tourner une émission classique d’un Apéro TrashTalk, mais avec vous dans la salle… et un afterwork de qualité juste après !

C’est quoi cet événement Apéro TrashTalk en public ?

On ne change pas une équipe qui gagne, vous aurez toujours droit à une belle animation made in TrashTalk.

L’Apéro en public à l’Arlequin consiste en trois étapes.

La première ? L’accueil des personnes qui ont pris leur billet, à partir de 18h. De 18h à 19h, on se retrouve à l’Arlequin pour prendre ses marques.

La deuxième ? Le tournage de l’Apéro TrashTalk dans une salle de cinéma, devant le public, comme si on était dans les poufs (entre 19h et 20h).

Et la troisième ? L’afterwork entre nous, à savoir un 20h-23h entre passionnés de basket, histoire de papoter autour d’un verre et d’un snack.

Pas de match diffusé, pas de concours de shoots, c’est tout simplement une soirée d’après-taf entre membres de la commu et autour d’un tournage.

18h : ouverture des portes de l’Arlequin

19h : Apéro TrashTalk enregistré en public

20h-23h : afterwork avec boissons + snacks dans l’Arlequin

23h : fin du game, rangement et retour à la casa

Où prendre ses billets ?

La billetterie sera ouverte ce jeudi 22 mai à 19h.

Le tarif unitaire pour cette soirée est de 10€.

Attention, ça va partir très très vite…

L’Arlequin est un cinéma historique de Paris, avec une salle principale qui accueillera notre Apéro TrashTalk en public.

Situé en plein centre de la capitale, l’Arlequin est l’endroit idéal pour ce genre d’événement. Facilité d’accès, grande salle de réception en bas pour recevoir tout le monde, de quoi se poser pour discuter de basket, des copains qui s’accoudent au comptoir, et des sièges confortables pour profiter du tournage.

En gros, c’est comme si vous alliez dans un bête de cinéma historique pas loin de chez vous, sauf qu’au lieu d’avoir un film sur grand écran vous avez deux hexperts qui parlent de basket sur scène.

Et oui, les copains hors-Paris, on vous voit et on vous lit. Donc rien ne dit qu’on restera à chaque fois dans la capitale…

Capacité : 348 places disponibles

348 places disponibles Tarif unitaire pour la soirée : 10€ par personne (+30 centimes de ticketing)

10€ par personne (+30 centimes de ticketing) J’ai soif : de quoi se rafraîchir sur place

: de quoi se rafraîchir sur place J’ai faim : de quoi se nourrir sur place

de quoi se nourrir sur place Adresse : 76 rue de Rennes, 75006 Paris

: 76 rue de Rennes, 75006 Paris Transports : Saint Sulpice / Saint Germain des Près / Mabillon (métro lignes 4 et 10)

_____

Le nouvel Apéro TrashTalk en public, ce sera donc ce mardi 3 juin à l’Arlequin (Paris). Alors ce qu’il vous reste à faire, c’est vous organiser, solo ou entre potes, pour prendre vos places ce jeudi ! On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau banger collectif, et on vous dit à très, très vite. On a très hâte de vous revoir !