Knicks – Pacers, preview du Game 1 : qui va remporter la bataille du tempo ?

Les Finales de Conférence Est débutent cette nuit (2h) entre les Knicks et les Pacers. Dans une série qui s’annonce serrée et indécise, la gestion du tempo pourrait être un facteur X pour départager les deux équipes.

Jean de la Fontaine disait : “Rien ne sert de courir, il faut partir à point”. C’est bien de course et de rythme que nous allons parler aujourd’hui, à quelques heures de l’ouverture des Finales de Conférence Est.

On le sait, les deux équipes sont capables d’attaquer fort et de scorer 130 points s’il le faut. Néanmoins, leur manière de faire diverge drastiquement. Les Pacers, drivés par Tyrese Haliburton, se régalent sur du jeu rapide, en transition, en profitant du mauvais repositionnement de l’adversaire pour aller chercher des points faciles. Les Knicks, eux, préfèrent ralentir le tempo et laisser Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns créer des brèches sur jeu en demi-terrain, un secteur où Indiana est plus en difficulté. Cette saison, les Pacers avaient la 7ème Pace en NBA, contre la 26ème pour les Knicks. Combat de style donc, et il sera intéressant de voir qui imposera son rythme de jeu à l’autre, forçant son adversaire à jouer en dehors de sa zone de confort.

Autre élément qui aura son importance : la profondeur d’effectif. Indiana a une rotation plus large, avec la possibilité d’envoyer des Ben Mathurin, T.J. McConnell, Ben Sheppard et Obi Toppin depuis le banc. Tom Thibodeau s’appuie lui beaucoup plus sur ses titulaires, avec les seuls Miles McBride et Mitchell Robinson comme remplaçants avec un rôle régulier. Si la fatigue joue son rôle, ça sera sans doute davantage dans les jambes newyorkaises.

Cette saison, les oppositions entre les deux équipes ont donné des matchs avec peu de suspense et des écarts souvent conséquents (minimum 11 points de moyenne en 3 rencontres). Si Indiana veut confirmer sa belle campagne de Playoffs de l’an passé, New York aura certainement à cœur de prendre sa revanche, après l’élimination face à cette même équipe des Pacers lors des Playoffs 2024.

Source texte : Land of Basket / NBA stats