NBA Playoffs 2025 – Preview Knicks vs Pacers : comme on se retrouve !

Très peu les avaient mis en Finales de Conférence, tant Cleveland et Boston semblaient destinés à se battre pour atteindre les Finales NBA, mais ce sont bien les Knicks et les Pacers qui s’affronteront pour une chance au Graal. Remake de la demi de l’année dernière, et deux équipes qui ne peuvent pas se piffrer, ça sent le pop-corn par ici !

Par ici les pronos de la rédac !

Confrontations en saison régulière :

25 octobre : Knicks – Pacers (123-98)

– Pacers (123-98) 10 novembre : Pacers – Knicks (132-121)

– Knicks (132-121) 11 février : Pacers – Knicks (115-128)

L’année dernière, ils s’étaient rencontrés au second tour, un an plus tard les voilà un cran au-dessus, aux portes des Finales NBA. Qui sont les fous à avoir pronostiqué ça ? Les blessures avaient coûté cher aux Knicks la saison dernière, alors est-ce qu’on aura le droit à la même tambouille cette année ? Pas sûr.

En tout cas sur la saison régulière, c’est bien la Grosse Pomme qui a eu l’avantage. 2-1 pour New York. Mais honnêtement, les dynamiques ont tellement changé – notamment pour Indiana qui est passé de grosse déception à Top 4 de la Ligue après la NBA Cup – qu’il est difficile de tirer quelque chose de ces trois rencontres précédentes.

Mais parlons dynamique alors. Et là, que ça soit d’un côté comme de l’autre, on a du mal à imaginer mieux. Honneur aux Pacers qui ont su parfaitement profiter des errances (et des blessures) des Cavs, leaders de l’Est. Un 4-1 bien sévère qui leur a permis de se reposer au maximum, et du repos ils en auront besoin.

Parce que de l’autre côté, alors qu’ils avaient été plutôt décevants au premier tour, les Knicks ont terrorisé les champions en titre. Boston aurait pu mener 2-0 après les deux premiers matchs, mais Jalen Brunson et l’entêtement des Celtics à longue distance en ont décidé autrement. La blessure de Jayson Tatum a légèrement faussé cette fin de série mais peu importe, la Big Apple est en transe totale à l’instar de Timothée Chalamet. Première Finales de Conf’ depuis 2000… tiens tiens c’était déjà contre les Pacers.

🔥 JALEN BRUNSON vs TYRESE HALIBURTON 🔥

NOUS Y SOMMES

C’ÉTAIT ÉCRIT pic.twitter.com/TkWHLtRLKr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 17, 2025

La santé et la profondeur, bourreau des Knicks ?

Quand on parle d’une équipe coachée par Tom Thibodeau, l’inquiétude est toujours la même : est-ce que les corps tiendront jusqu’au bout ? Et bah mine de rien, cette année, la santé est loin d’être un problème pour les New-Yorkais. Dans le cinq majeur, aucun joueur n’a disputé moins de 65 matchs alors qu’ils jouent tous plus de 35 minutes par soir. Seule ombre au tableau, c’est Mitchell Robinson mais qui se remettait d’une blessure contractée l’an passé. En bref, ça tient vraiment le coup à New York.

Alors, coup de chance ou réel changement en interne ? On penche plutôt vers la deuxième solution. Les Knicks ont quelque peu modifié leur training staff l’été dernier après des Playoffs jonchés de blessures. C’est Casey Smith qui a pris les rênes, un ancien des Mavericks, et résultat : la NBA vient de lui décerner, à lui et son équipe, le prix du meilleur training staff de la Ligue. Mérité pour réussir à préserver des gars sous les ordres de Thibs.

On croise les doigts quand même, les blessures c’est pas qu’une question de préparation, faut aussi un peu de réussite. Surtout contre des Pacers qui ne rechignent pas quand il faut distribuer des câlins très “affectueux” (les Cavs peuvent en témoigner, coucou Bennedict Mathurin). Mais la franchise de l’Indiana pourrait bien trouver son salut sur un autre aspect du jeu.

Indiana Pacers Playoff Scoring pic.twitter.com/29LD08gIIj

— shotcreator (@shotcreatordata) May 19, 2025

Les Knicks ont très certainement un des meilleurs cinq majeur NBA. Mais quand il faut employer les mecs du banc, ça devient tout de suite plus compliqué. Mitchell Robinson ok pas de soucis, Deuce McBride pourquoi pas… et voilà on a fait le tour. Derrière on retrouve du Cameron Payne, du Precious Achiuwa, du Landry Shamet, bref ça fait pas rêver. Et c’est surtout bien loin de faire paniquer les Pacers qui ont, eux, une vraie profondeur d’effectif.

T.J. McConnell, Bennedict Mathurin, Obi Toppin, Ben Sheppard et même Thomas Bryant qui peut rendre des services. Le banc d’Indy, ça rigole zéro, et alors quand c’est coaché par Rick Carlisle, le tout n’est que magnifié. On se dit alors que les Pacers pourraient bien faire “une OKC” contre les Knicks : des matchups entre cinq majeur disputés, mais un banc qui fait la différence face à l’autre.

Début de réponse dans la nuit de mercredi à jeudi pour le premier match de ces Finales de Conférence !

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Knicks – Pacers, dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 mai, à 2h

: Knicks – Pacers, dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 mai, à 2h Game 2 : Knicks – Pacers, dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 mai, à 2h

Knicks – Pacers, dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 mai, à 2h Game 3 : Pacers – Knicks, dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 mai, à 2h

Pacers – Knicks, dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 mai, à 2h Game 4 : Pacers – Knicks, dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 mai, à 2h

Pacers – Knicks, dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 mai, à 2h Game 5* : Knicks – Pacers, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 mai, horaire à déterminer

Knicks – Pacers, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 mai, horaire à déterminer Game 6* : Pacers – Knicks, dans la nuit du samedi 31 mai au dimanche 1er juin, horaire à déterminer

Pacers – Knicks, dans la nuit du samedi 31 mai au dimanche 1er juin, horaire à déterminer Game 7* : Knicks – Pacers, dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 juin, horaire à déterminer

*Si nécessaire