Nous voici en finale de conférence dans ces Playoffs 2025, et l’heure est évidemment aux previews ! Deux previews en deux jours, avec au menu aujourd’hui la matchup qui opposera New York à Indiana.

Pour retrouver l’ensemble de nos vidéos, c’est par ici

Après leur affrontement en demi-finales de conférence l’an passé, Indiana et New York se retrouvent cette année dans le dernier carré. Est-ce que les Pacers vont confirmer leurs excellents Playoffs face aux Knicks ? Jalen Brunson aura-t-il le dessus sur Tyrese Haliburton ? Qui représentera l’Est en Finales NBA ? On fait le point complet sur la série, dans la preview vidéo !