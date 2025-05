Il y a seulement deux jours, le Thunder arrachait sa qualification à travers une magnifique victoire face aux Nuggets dans un Game 7. Est-il prêt, physiquement comme mentalement, à entamer une nouvelle bataille contre les Wolves dès ce soir (2h30) ?

Tout au long de la saison et notamment au cours des Playoffs, le Thunder a dû passer des tests pour prouver qu’il avait tout d’une équipe capable d’aller au bout.

Lors de la dernière série contre Denver, Oklahoma City était mené 1-0 après un money-time complètement raté dans le Game 1. Puis 2-1 avec un Game 4 à jouer chez les Nuggets. Puis se retrouvait à -9 dans le dernier quart du Game 5. Tout ça avant de devoir jouer un Game 7 à domicile contre Nikola Jokic et une équipe de Denver expérimentée.

À chaque fois, OKC a réussi à step-up pour répondre au challenge.

Two of the league’s top young stars in Anthony Edwards and Shai Gilgeous-Alexander headline the Western Conference Finals!

The Timberwolves visit the Thunder for GAME 1 on Tuesday at 8:30pm/et on ESPN 🍿 pic.twitter.com/CTXhYp42WK

— NBA (@NBA) May 19, 2025

En parlant de challenge, un nouveau attend Shai Gilgeous-Alexander et sa bande ce soir.

Le Thunder va affronter une équipe des Wolves reposée et dans une excellente dynamique après avoir remporté sa série contre les Warriors sur le score de 4-1. Contrairement à Oklahoma City, qui a dû batailler fort contre Denver, Minnesota a eu un parcours tranquille contre un adversaire privé de Stephen Curry. Certes, tout ça peut aussi jouer en faveur d’OKC, si Minnesota est rouillé et peine à se mettre au niveau attendu. Néanmoins, pour le Thunder, passer d’une série en sept matchs à une finale de conférence en seulement deux jours, ça peut être tendu.

Tendu sur le plan physique, forcément, même quand on possède la profondeur d’effectif du Thunder. Tendu en matière de préparation technico-tactique, évidemment. Mais peut-être encore plus tendu sur le plan mental. OKC reste sur une énorme victoire émotionnelle contre Denver, au bout d’une série très intense. Il y a eu du soulagement, à juste titre, sachant que le Thunder jouait sa saison et avait réalisé un début de match un peu flippant. Sauf que ce soulagement peut aujourd’hui représenter un obstacle.

THAT WESTERN CONFERENCE FINALS FEELING 😤 pic.twitter.com/xUqGyqy2iv

— NBA (@NBA) May 19, 2025

Pour espérer gagner ce soir à la maison, deux jours seulement après le Game 7, le Thunder doit être capable de laisser derrière lui les émotions accompagnant la victoire XXL contre Denver, pour se focus à 100% sur son nouvel adversaire, sa nouvelle série, son nouveau défi.

Si OKC y parvient et se comporte en patron dans le Game 1, ce sera un signe de maturité supplémentaire pour le groupe de Mark Daigneault.