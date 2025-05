Zaccharie Risacher et Alex Sarr élus dans la All-Rookie 1st Team !

Alleeeeeez ! On s’en doutait un peu mais c’est désormais chose faite : après Victor Wembanyama la saison passée ce ne sont pas un mais DEUX joueurs français qui ont été nommés dans la All-Rookie 1st Team, qui récompense les meilleurs joueurs de première année. La France est jeune, la France est belle !

En étant appelés respectivement n°1 et n°2 de la dernière Draft, Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr avaient évidemment un peu de pression quant à leurs performances à venir. Un peu moins d’un an plus tard le peu de soupçons qui existaient ont en tout cas été dissipés, et si l’on n’est malgré tout pas sur des performances à la LeBron, les deux gamins ont clairement réussi leur premier exercice en NBA, et sont donc logiquement récompensés de cette belle saison par une place dans la All-Rookie 1st Team !

Accompagnés du duo des Grizzlies Zach Edey / Jaylen Wells et du Rookie de l’année Stephon Castle, les deux Frenchies valident en tout cas encore un peu plus le fait que la France du basket se porte à merveille, chez les jeunes et les moins jeunes d’ailleurs, en NBA comme en EuroLeague et même en basket 3×3.

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 12,6 points à 45,8% au tir dont 35,5% du parking, 71,1% aux lancers, 3,6 rebonds, 1,2 passe, 0,7 steal et 0,5 contre en 24,6 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 13 points à 39,4% au tir dont 30,8% du parking, 67,9% aux lancers, 6,5 rebonds, 2,4 passes, 0,7 steal et 1,5 contre en 27,1 minutes

Zaccharie et Alexandre se retrouveront peut-être à l’occasion de la prépa de l’Équipe de France pour l’EuroBasket, mais une chose est claire en attendant : objectif rookie réussi, confirmation attendue !