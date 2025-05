Les deux All-Rookies Teams 2024-25 sont tombées ce soir, et la jeunesse est à l’honneur, non, sans blague. Deux Français au top, les Grizzlies qui placent deux joueurs dans la 1st Team, et un mec foncedé qui a mis Reed Sheppard deuxième. On fait le point sur les résultats !

Cocorico, Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr font donc partie de la All-Rookie 1st Team, et sont accompagnés par le meneur survitaminé des Spurs Stephon Castle, par ailleurs élu Rookie Of the Year il y a quelques semaines, puis par deux joueurs des Grizzlies, l’arrière Jaylen Wells et le pivot Zach Edey.

🚨 OFFICIEL : LA ALL ROOKIE 1ST TEAM 2025 !! pic.twitter.com/ZHLRrabswP

La All-Rookie 2nd Team récompense un deuxième joueur des Wizards, l’arrière sniper Bub Carrington, ainsi que l’ailier des Bulls Matas Buzelis, l’intérieur du Heat Kel’El Ware et le pivot des Blazers Donovan Clingan.

🚨 OFFICIEL : LA ALL ROOKIE 2ND TEAM !! pic.twitter.com/ISSwd1ylGo

Le meneur du Jazz Isaiah Collier termine à deux prouts de la 2nd Team mais se fait griller la politesse par Carrington, alors que si on jette un œil en fin de classement, on se rend compte qu’un mec complètement foncedé s’est dit que Reed Sheppard méritait une sélection, probablement un mec qui pensait également que les Rockets passeraient un tout de Playoffs.

Voici le détail des votes concernant les All Rookie Teams : pic.twitter.com/JDnFVRTpnN

Voilà pour les principales infos à retenir de cette cuvée 2024-25. La suivante ? Elle ramènera en NBA Cooper Flagg, Dylan Harper ou autres Nolan Traoré ou Maxime Raynaud, on dit pas qu’on est déjà pressé d’y être, mais faudra pas trop trainer avant de nous envoyer la Summer League.