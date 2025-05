Vendredi aura lieu à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi le Final Four de l’EuroLeague 2024-25. Le Panathinaïkos affrontera le Fenerbahce à 17h, tandis que Monaco tentera face au terrifiant Olympiakos de qualifier une équipe française pour la finale pour la première fois depuis Limoges en 1993. Dans le premier match de la journée ? Premier événement, on aura droit au retour d’un véritable guerrier…

Victime en décembre d’une terrible fracture de la jambe gauche face à Baskonia, Mathias Lessort est donc de retour, cinq mois plus tard, pour disputer le match le plus important de la saison du Pana.

Mathias Lessort IS READY for the EuroLeague Final Four 🔥​

More about it: https://t.co/oO6D7pVEqC pic.twitter.com/nDq3ukxv2p

Interrogé en conférence de presse sur la présence ou non de son intérieur et garant de la combativité de son équipe, le coach Ergin Ataman n’a pas botté en touche : “Oui, il sera avec nous”. A la question de savoir s’il jouerait ou non ? Un peu plus de doutes : “Pourquoi ne jouerait-il pas ?”

Quoiqu’il arrive, la force de caractère du médaillé olympique a eu raison de sa blessure et le voilà prêt à en découdre pour aider son équipe de quelconque manière qui soit. Vu l’abattage du garçon, pas sûr que le Pana ne puisse s’en passer vendredi, face à une équipe qui n’est pas forcément la plus outillée dans la raquette. Le simple fait de revoir Mathias en tenue suffit en tout cas à notre bonheur, avant une éventuelle… finale… face à Monaco ?