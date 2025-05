Presque une semaine après l’élimination surprise des Cavs face aux Pacers, l’heure est à la remise en question. Koby Altman, GM de la franchise, a trouvé un premier axe d’amélioration, et il concerne le physique de son meneur All-Star.

Malheureusement blessé à l’orteil contre le Heat, Darius Garland a dû forcer son retour face aux Pacers pour essayer de sauver des Cavs qui perdaient déjà 2-0 dans la série. Sans succès malheureusement. Le meneur de l’Ohio a vécu une série cauchemardesque entre manque d’adresse et incapacité à vraiment courir, les Cavs ne pouvaient pas vraiment compter sur leur petit prince.

Six jours plus tard, Koby Altman s’est adressé à la presse, notamment au micro de Sam Amico, et a publiquement challengé son numéro 10 sur un point en particulier : Garland doit aller à la salle et se muscler.

“Je pense que Darius a un plafond qu’il n’a pas encore atteint. Sa prochaine étape c’est de devenir plus fort. Il a un cap physique à franchir, et il en tient de notre responsabilité à tous.” Koby Altman a publiquement insisté sur le fait que Garland à besoin de continuer de se développer physiquement et doit profiter de cet été pour y parvenir. Il a pris en exemple le développement musculaire de Curry après l’age de 25 ans. A la salle Darius !🏋️‍♂️ pic.twitter.com/d5AqxTnnO4 — Cavs Nation France (@CavsNationFra) May 19, 2025

Cette transformation, ça fait des années que Darius Garland l’a entamé. Déjà à l’intersaison 2023, DG s’était ramené avec pas mal de muscles en plus. Malheureusement une blessure à la mâchoire qui le força à manger à la paille pendant près d’un mois a complètement réduit ses efforts à néant.

Rebelotte cette année, et cette fois ça a marché. Pure saison régulière de sa part avant malheureusement cette blessure à l’orteil. Lui, a même déclaré qu’il était obligé de jouer avec une plaque en fer dans la chaussure pour éviter tout accident. Triste fin de saison pour un gamin qui n’avait que la revanche dans la tête.

Koby Altman en demande donc encore plus à son petit protégé, et sans doute pour le mieux. Maintenant il faut aussi croiser les doigts pour que les Dieux du Basket le laissent pleinement exprimer son potentiel.

Source texte : Cavs Nation