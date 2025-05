Alors que les rumeurs à son sujet vont bon train concernant son avenir, Giannis Antetokounmpo s’est adonné à une session questions réponses sur Twitter/X. L’occasion pour nous d’enfiler le monocle d’inspecteur, et de vous transmettre dans l’honnêteté la plus complète et sans aucune once d’exagération, les indices donnés par le Greek Freak sur sa potentielle future destination.

Ceux qui sont out d’office (Pistons et Pacers)

Et oui car dans une course il faut bien un fond de grille, sans aucune chance de l’emporter. Ça tombe bien car le champ lexical du vroum vroum est exactement ce qui nous a permis de découvrir les deux équipes hors course d’office : Detroit et Indiana.

Et oui c’est officiel. Giannis a définitivement exclu ces deux villes de sa liste. Le Grec a déclaré n’aimer aucun sport automobile, Motor City et la ville hôte des 500 miles d’Indianapolis n’ont tout simplement pas pu lutter.

On pensait que les défaites crève-cœur face à Haliburton et consort allait être le point déterminant dans le non choix de Giannis pour les Bucks, mais non tout ça c’est bien la faute de Fernando Alonso. Indy doit être inconsolable (qualifié en Finales de Conf… lol).

I don’t like sports cars https://t.co/IDvbh5y7oa

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 18, 2025

Golden State Warriors

Passons désormais aux prétendants et on voit déjà la Dub Nation saliver. Bah oui après tout, un swap Kuminga contre Giannis serait une aubaine pour Milwaukee, tandis que Joe Lacob serait RA-VI d’accueillir un contrat à 54 millions de dollars au sein d’une équipe qui doit déjà payer aux alentours de 164 millions la saison prochaine.

Mais tout ces indices ne sont rien à côté de ceux qu’a pu distiller l’intéressé il y a deux jours. Non seulement Stephen Curry est dans son top 3 des meilleurs meneurs de tous les temps, mais en plus de ça il est aussi son go-to-guy lorsqu’il doit choisir un joueur avec lequel jouer sur 2K. Nan là franchement, les appels de pieds sont flagrants, Giannis veut que Stephen Curry soit son futur meneur !

Magic,Steph or Isaiah thomas 🤷🏽‍♂️ https://t.co/XrgxhTQPmB

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 18, 2025

Kobe or Steph https://t.co/hqiJqWmJcs

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 18, 2025

New York Knicks

Le Greek Freak avait déjà annoncé vouloir voir toutes les stars européennes dans des gros marché après le transfert de Luka Doncic aux Lakers. Et bien fan des Knicks, vous pouvez d’ores et déjà vous réjouir, car le numéro 34 va débarquer dans la Big Apple !

Les preuves sont plus que tangibles. Le Buck a déclaré que New York était la ville où il préférait jouer hors de Milwaukee bien sûr. Manquait plus qu’un gros “clin d’œil, clin d’œil” à côté histoire de rendre la chose encore moins subtile.

New York https://t.co/uJQRe2ID7O

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 18, 2025



Mais si ce n’était que ça. On a également appris que Game of Thrones était sa série préférée. Une œuvre connue pour avoir été menée d’une main de maitre par David Benioff, surtout dans ses dernières saisons (non). Un showrunner qui nous vient de, tiens tiens, New York, comme c’est bizarre.

Game of Thrones https://t.co/CSyF0OiBzy

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 18, 2025

Miami Heat ou Orlando Magic

Quand on lui a demandé quelle ville l’a rendu le plus heureux, mis à part sa ville de naissance, Giannis a simplement répondu “les villes de Floride”. Alors déjà il y a plus de fois le mot ville dans cette phrase que de bêtises dans ce papier (oups), mais difficile de ne pas voir un ÉNORME indice vers sa future équipe qui sera donc soit le Heat, soit le Magic.

Parfait pour Orlando qui recherche du spacing et de l’adresse extérieure, le Freak est donc le profil parfait. Par contre pour le Heat, attention, la dernière fois qu’on leur a proposé un futur Hall of Famer, Tyler Herro était intransférable, et au vu de ses SUBLIMES Playoffs 2025, Pat Riley pourrait bien vouloir conserver une nouvelle fois son… franchise player, du moins on suppose.

Florida cities https://t.co/Ez2tMIzu1s

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 18, 2025

Dallas Mavericks

Ah Dallas, en plus d’un générique qui rentre en tête et vous hante pendant des plombes, voilà un nom qui fait frissonner toute la planète basket dès son évocation. Faut dire qu’avec Nico Harrison, on peut s’attendre à tout. Peut être que Copper Flagg n’est pas un assez bon défenseur pour lui et que donc il le transférera contre Jalen Suggs. Nul ne le sait mais en revanche, Giannis Antetokounmpo semble, lui, partant pour une virée texane.

Ce qui nous fait dire ça ? Une preuve implacable. Le joueur de Milwaukee a cité les Dallas Cowboys comme une de ses équipes NFL favorites à côté des Green Bay Packers. Nos sources nous annoncent que Harrison et lui sont déjà au téléphone, mais le premier lui parle de Las Vegas on sait pas trop pourquoi. Restez branchés !

Packers and Dallas cowboys https://t.co/NjKdTkiDXp

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 18, 2025

Giannis à Kevin Durant (probablement) : “Je te suivrai quoiqu’il arrive”

Celle-là elle va aller très vite.

Après avoir tweeté que KD était l’un des joueurs qu’il admirait le plus en grandissant, les deux se seraient appelés, l’échange a duré 5 secondes. Il lui a donné son numéro de téléphone, il lui a demandé où il allait jouer l’année prochaine, et lui a dit qu’il le suivrait quoiqu’il arrive… eh oui, je vous le dis.

AI -KD- Magic https://t.co/Ite31AnBjV

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 18, 2025





FC Barcelone

Enfin pour clôturer ce florilège d’analyse fine et de pure bonne foi. On peut vous annoncer avec certitude que Giannis Antetokounmpo surprendra tout le monde et se dirigera vers l’Europe, pour poursuivre sa carrière au FC Barcelone.

La cause de ce choix surprise ? Lamine Yamal, pas besoin d’en dire plus.

Yamal. He’s different 💯 https://t.co/MKjPxXs7xI

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 18, 2025