Thunder – Wolves (114-88) : énorme deuxième mi-temps d’OKC, qui mène 1-0 !

ALLEZ. Les finales de Conférence commençaient cette nuit, à l’Ouest, avec une rencontre très attendue entre Thunder et Wolves. La série de l’intensité, la série de l’engagement total. Au bout des 48 premières minutes de ce duel, OKC s’impose à domicile grâce à un basket collectif qui s’est sérieusement tenu à ses principes. Contrairement à l’adversaire, qui s’est lui caricaturé.

On attendait un début de série intense, avec deux équipes décidées à montrer à leur adversaire qui en veut le plus dans la dimension physique. Disons qu’on a plutôt été servis, avec 48 minutes d’un basket qui n’a jamais baissé en pression, qu’elle soit dans le corps ou dans l’esprit. Dès l’entame, ça s’est traduit par un Thunder qui a provoqué faute, sur faute, sur faute, incarné par Shai Gilgeous-Alexander. De quoi agacer fortement des Wolves qui paument des ballons un peu bêtement. Logiquement, Anthony Edwards mange une faute technique.

« Tiens, va aux lancers »

Faute technique pour Ant.

pic.twitter.com/i9Ck8XafM5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2025

Malgré tout, l’adresse des Loups à 3-points leur permet de prendre les devants après 12 minutes, et de conserver cette avance à la mi-temps. L’artisan principal de cette belle performance, à l’extérieur ? Julius Randle, en mode Michael Jordan en première période. Un niveau de jeu proche de l’incandescence totale, c’est beau à voir.

Non mais ce HEAT CHECK de Julius Randle il est en FEU 😳😳😳 pic.twitter.com/vC3Fwx4hfa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2025

Le Thunder évite la grosse cassure en allant se récompenser à proximité du cercle, ce que les Wolves n’arrivent pas à faire. La conséquence de ce jeu agressif, c’est une pluie de fautes pour les Wolves qui touche rapidement Anthony Edwards, Julius Randle, Jaden McDaniels. Côté OKC, Luguentz Dort et Isaiah Hartenstein sont également en difficulté mais la qualité de la rotation du Thunder masque un peu plus ce souci de fautes.

À la mi-temps, le constat est donc à double niveau de lecture. D’un côté, Minneapolis en tête avec une adresse qui fait le travail, de l’autre le Thunder, qui joue plus proche du cercle et n’a pas encore vraiment ajusté la mire à 3-points. Est-ce que ça peut tenir ? Sur le long terme, OKC semble avoir la tactique la plus fiable.

pic.twitter.com/i5Th39Wzv6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2025

…Et effectivement, c’est ce que l’on a vu en 2e mi-temps. En difficulté pour trouver des voies vers le cercle, les Wolves ont été mis en difficulté par le coup de moins bien de Julius Randle, et le Thunder a sauté sur l’occasion pour faire parler la poudre d’un peu partout. Gros run en conséquence, et bientôt une dizaine de points d’avance pour les locaux devant un public survolté (notez le jeu de mots).

Fait intéressant à noter : le Tonnerre s’est beaucoup limité dans l’exercice du tir de loin avec peu de tentatives et de la patience pour trouver le décalage vers le cercle. Un choix que les Loups devraient chercher à imiter, mais que la défense d’Oklahoma City empêche vraiment de mettre en place, notamment en isolant le porteur de balle dès la montée de terrain. Tout ce que l’on a pu dire des Wolves et de l’importance de leurs choix offensif s’est vu cette nuit : pas de volonté d’aller prendre le contact, ça vit et ça meurt à 3-points (15/50, cinquante, ce soir !). Très risqué, trop risqué.

CHET SENDS ONE BACK 🖐️

USING THE LENGTH ON THE STUFF!!

Timberwolves/Thunder Game 1 on ESPN 🍿 pic.twitter.com/Fh54TLP34Q

— NBA (@NBA) May 21, 2025

Minnesota ne se remettra donc jamais d’une deuxième mi-temps à sens unique. Porté par un Chet Holmgren aiguisé puis par un SGA qui assume son statut de leader (suite à une première mi-temps très discrète), le Thunder s’impose logiquement en ayant été le plus sérieux possible dans l’application des consignes collectives. Ça fait 1-0, et les Wolves peuvent déjà se sentir en danger, vu la tronche de la copie proposée.

Rendez-vous jeudi, même heure. Avec autre chose à proposer côté Loups. C’est obligatoire.