Alors que le staff médical des Mavericks connaît des turbulences après une saison remplie de blessures, celui des Knicks vient d’être récompensé par la NBA. C’est un ancien préparateur physique de Dallas, Casey Smith, qui en est le directeur…

Peut-être que vous ne le saviez pas, mais la NBA récompense aussi chaque année le meilleur training staff. Ce sont les Knicks qui ont remporté la palme pour la saison 2024-25, grâce au travail effectué par Casey Smith et ses assistants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Knicks Galaxy (18K) (@knicksgalaxy)

Le nom de Casey Smith vous dit peut-être quelque chose. On a parlé du bonhomme il y a quelques semaines, quand on a mentionné son licenciement des Mavs comme la première étape qui a mené au transfert de Luka Doncic. Il est vrai que c’est le bordel dans le staff de Dallas depuis son départ en 2023, avec des blessures dans tous les sens cette saison. Les Knicks, par contre, ont globalement été épargnés par les bobos contrairement à l’an passé. Coïncidence ? Permettez-nous d’en douter.

À New York, l’ensemble des joueurs du cinq majeur (Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart) ont tous disputé minimum 65 matchs avec au moins 35 minutes par soir. Seul Brunson a eu un pépin sérieux avec une grosse entorse à la cheville dans les dernières semaines de la régulière, mais il est revenu à temps pour faire des dingueries en Playoffs. Et aujourd’hui, alors que les Knicks sont de retour en Finales de Conférence Est, l’infirmerie est vide ! Un exploit pour une équipe dirigée par Tom Thibodeau.

Vous l’avez compris : l’arrivée de Casey Smith à l’intersaison 2024, après une accumulation de blessures en Playoffs l’an passé, a fait un bien fou aux Knicks.

Sources texte : Ian Begley, NBATA

Knicks training staff – headed by VP of Sports Medicine, Casey Smith – has won the @NBATA’s Athletic Training Staff of the Year award. Prior to playoffs, NYK’s Jalen Brunson commented on the importance of the training staff: pic.twitter.com/jOoIDhCBTs

— Ian Begley (@IanBegley) May 20, 2025