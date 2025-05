Elle n’avait même pas encore disputé son premier match de la saison WNBA, que Caitlin Clark faisait déjà le tour des réseaux sociaux. La raison ? Le post d’un certain LeBron James posant avec elle et lui offrant son soutien pour la saison à venir. Un moment fort en émotion pour CC.

Un talent générationnel attendu comme celui qui va révolutionner son sport, qui débarque dans la plus grande ligue de sa discipline alors que ceux qui y sont déjà s’adonnent à bon nombre de critiques à son encontre. Voici le parcours de Caitlin Clark jusqu’à aujourd’hui. Tiens, ça ne vous rappelle pas un certain numéro 23 de l’Ohio ?

Ce parallèle expliquerait le soutien inconditionnel qu’a apporté LeBron James à la franchise playeuse du Indiana Fever depuis le début de sa carrière. Soutien qui s’est matérialisé samedi dernier, quand le phénomène de la WNBA a rencontré son idole juste avant d’ouvrir sa saison face au Sky de Chicago.

Après coup, Caitlin Clark a réagi, non sans émotion, à cette rencontre au sommet :

“Je savais que j’allais le rencontrer en allant au match. C’est une de mes idoles, LeBron est le GOAT pour moi. C’était un moment incroyable.”

“That’s one of my idols. LeBron is the GOAT to me.”

Caitlin Clark was starstruck meeting Bron 🤩

Finalement, avec un triple-double dès son premier match de la saison, l’ancienne superstar d’Iowa en NCAA n’a fait que confirmer les attentes qui l’entourent. Celles d’une joueuse destinée à tutoyer les sommets de son propre art, à en repousser les limites. Comme un certain LeBron James.

Et ça, ça vaut bien une petite couv de SLAM Magazine.

Caitlin Clark is on the new SLAM cover. 🔥

