2016, c’est l’année où le Thunder se qualifiait pour la dernière fois en Finales de Conférence Ouest, avant la victoire de ce dimanche contre Denver. Mais 2016, c’est aussi l’année où Alex Caruso et Mark Daigneault représentaient Oklahoma City… en G League.

C’est le genre d’histoire qu’on adore, et qui symbolise tellement la magnifique ascension du Thunder ces dernières années.

Il y a neuf ans, Alex Caruso était boudé à la Draft NBA et se retrouvait sans équipe. C’est alors qu’il s’est engagé avec Oklahoma City mais dans l’équipe de G League (“D League” à l’époque) affiliée au Thunder : le OKC Blue.

Devinez qui coachait cette dernière en 2016 ? Mark Daigneault, l’actuel entraîneur d’Oklahoma City.

Après avoir assumé un job d’assistant à l’échelle universitaire (notamment du côté de Florida), Daigneault est devenu coach du OKC Blue en 2014 à seulement 29 ans. L’effet a été immédiat, le Blue devenant l’une des meilleures équipes de G League sous ses ordres. Lors de la saison 2016-17, Mark Daigneault a même guidé OKC vers une saison record à 34 victoires et une qualification en finale de l’ouest, bien aidé par un Alex Caruso déjà en mode glue guy (12 points, 4 rebonds, 5 passes, 2 interceptions de moyenne).

Au cours des neuf années qui ont suivi, Daigneault et Caruso ont chacun franchi les échelons pour se rapprocher du sommet.

Le premier est devenu assistant au Thunder sous Billy Donovan (avec qui il a travaillé à Florida) avant de prendre sa place sur le banc d’OKC en 2020, en tant que head coach. Daigneault s’est depuis imposé comme l’un des meilleurs entraîneurs NBA, comme le prouve son titre de Coach de l’Année remporté en 2024. Si Oklahoma City est passé de franchise en reconstruction à candidat au titre en seulement cinq ans, c’est notamment grâce à lui.

Quant au second, il est passé de joueur de G League à l’un des meilleurs role players / défenseurs de la NBA actuelle. Alex Caruso a été hyper précieux pour aider les Lakers à remporter un titre en 2020, et a été nommé à deux reprises dans une NBA All-Defensive Team. Recruté par le Thunder l’été dernier, le divin chauve a aidé le Thunder à devenir une défense historique. Défense qui a permis à OKC de remporter 68 matchs tout en se qualifiant pour les Finales de Conférence Ouest.

L’expérience et le sens du collectif de Caruso font de lui l’un des principaux relais de Mark Daigneault sur le terrain aujourd’hui, comme c’était déjà le cas en G League en 2016. Preuve de la connexion entre les deux : Daigneault n’a pas hésité à faire confiance à Caruso pour défendre sur Nikola Jokic, dans un Game 7 de Playoffs.

Alex Caruso et Mark Daigneault peuvent-ils désormais aller au bout, et ainsi boucler la boucle de la plus belle des manières ?

