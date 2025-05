Les Wolves frustrés par les coups de sifflets d’OKC

Défaits par le Thunder dans ce premier match de la série (114-88), on a senti des Wolves en proie à la frustration. Pas mal de pertes de balles, des tirs qui ne rentrent pas, mais surtout, des coups de sifflets que certains ont trouvé abusifs, notamment en faveur de Shai Gilgeous-Alexander. On décortique tout ça.

Les Wolves étaient dans le coup, et même devant à la pause, mais ont complètement sombré en deuxième mi-temps. La faute a une adresse qui est bien retombée, et un Anthony Edwards beaucoup trop timide au tir (13 tentés au global et seulement un dans le dernier quart).

Pourtant, derrière cette contre-performance on a aussi senti pas mal de frustration, surtout envers les coups de sifflets qui étaient accordés à OKC. Une tension qui était attendue par Chris Finch, le coach des Loups :

“Il y a eu beaucoup de frustration chez nos joueurs. On en avait parlé ensemble avant que la série ne démarre. On doit être capables de mettre ça de côté et se concentrer sur l’action suivante.” “Il y a eu beaucoup de frustration chez nos joueurs. On en avait parlé ensemble avant que la série ne démarre. On doit être capables de mettre ça de côté et se concentrer sur l’action suivante.” Chris Finch sur les fautes sifflées envers SGA. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2025

Celui qui caractérise cet agacement de Minneapolis, c’est bien évidemment Shai Gilgeous-Alexander avec ses 14 lancers francs tentés. Tout ce sujet peut d’ailleurs être résumé en une seule action.

Alors qu’il avait du mal à se mettre en route jusque-là, SGA décide de driver et de gratter une faute qui ne plaît pas à Ant, qui va ensuite lui envoyer le ballon pour montrer son mécontentement. Résultat : faute technique et donc un lancer de plus pour Shai… les calculs sont pas bons Anthony.

Anthony Edwards got hit with a technical foul for tossing the ball at Shai Gilgeous-Alexander 😬pic.twitter.com/uHetV3iQur

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 21, 2025

Très honnêtement, on peut comprendre la frustration autour de certains coups de sifflets un peu trop “faciles”, mais c’est bien loin d’être ce qui a coûté le match aux Timberwolves. Au final, il n’y a que 5 tentatives de lancers en plus côté Thunder, c’est loin, mais alors très loin d’être un scandale.

La franchise du Minnesota va vite devoir apprendre à mieux gérer ces situations comme le demande Chris Finch. On a vu quelques flashs intéressants de leur part que l’on espère retrouver dès le Game 2, mais quand tu joues la meilleure équipe de la ligue, le moindre écart se paye cash !

Source texte : Sports Illustrated