Naz Reid, Donte DiVincenzo… : le banc des Wolves s’est raté lors du Game 1

Largement dominés en seconde mi-temps, les Wolves ont coulé à pic à Oklahoma City lors du Game 1. Si Minnesota était loué pour la force de son banc avant cette série, la second unit des loups s’est vautrée en beauté cette nuit.

Sur le papier, Minnesota incarnait un peu un anti Denver. Alors que les Nuggets souffrent énormément à cause de leur manque de réserves, les Wolves peuvent eux compter sur trois joueurs d’impact en sortie de banc. Avec Donte DiVincenzo et Nickeil Alexander-Walker, Minny a deux solides shooteurs, capables également de taffer défensivement. Et puis bien sûr il y a Naz Reid, l’un des meilleurs remplaçants de toute la NBA, justement élu Sixième homme de l’année en 2024.

Un trio qui est censé jouer un rôle de facteur X dans cette série mais leur première sortie ne s’est pas vraiment bien passée. Face à une défense du Thunder qui a verrouillé l’accès au cercle, les Wolves ont organisé un concours à 3-points ou du moins devrait-on dire un concours de briques vu les pourcentages.

Les trois joueurs cumulent un 7/36 au shoot dont un terrible 5/28 à 3-points.. Naz Reid est celui qui s’est le plus raté avec 1/11 au shoot dont 0/7 de loin. Des stats indignes d’un intérieur tel que lui, mais qui n’a pas su se faire sa place dans la raquette face à Holmgren et Hartenstein.

5/28 à trois points pour le trio Reid / DiVincenzo / NAW…

La faillite des Wolves sur cette fin de Game 1 ne tient évidemment pas juste au raté des remplaçants mais avec un Anthony Edwards bien muselé, l’apport du banc peut faire une énorme différence pour inverser la tendance. Les principaux concernés seront en tout cas attendus au tournant dès le Game 2.