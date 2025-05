Anthony Edwards : “Je dois clairement shooter plus”

Premier match de ces Finales de Conférence et malheureusement pour Anthony Edwards, ça ne s’est pas passé comme prévu. Les Wolves étaient dans le match pendant deux quarts-temps et demi avant de voir le Thunder prendre le large et l’emporter 114-88. Mais cette première défaite est loin d’effacer la confiance de Ant.

Si l’on attendait le duel entre Shai Gilgeous-Alexander et Anthony Edwards, force est de constater que le dernier a eu du mal à trouver son rythme dans cette première manche de la série. 18 points à 5 sur 13 au tir, 9 rebonds, 3 passes mais pour 4 ballons perdus, pour résumer, disons simplement qu’Edwards n’était pas le meilleur Loup sur le terrain, cette place étant occupée par Julius Randle et ses 28 puntos.

Anthony Edwards in Game 1:

18 Points (0 in 4th)

5-13 FG

5-7 FT

4 Turnovers

CANTMAN, BRICKMAN, GHOSTMAN…THUNDER IN 5 💔💔💔 pic.twitter.com/Wl6dsz59uD

— Hater Central (@TheHateCentral) May 21, 2025

Un premier match décevant donc, mais qui est bien loin de faire paniquer le numéro 5 du Minnesota :

“Je me sens bien. […] Je dois clairement shooter plus. J’ai pris que 13 p***** de tirs. Je vais certainement jouer un peu plus sans ballon. Je pense que ça sera la réponse. Parce qu’à avoir trop la balle en main ils vont juste venir me doubler puis combler les espaces toute la soirée. […] Alors j’ai de la vidéo à regarder. On trouvera la solution.”

En connaissant un peu le bonhomme, ça nous aurait étonné de le voir être effondré après le premier match. Mais la remise en question doit être réel, avec 0 points dans le quatrième quart et un seul tir tenté pendant que son équipe se faisait exploser (38-22 dans les 12 dernières minutes), Anthony Edwards doit absolument retrouver du poil de la bête dès le match 2 pour espérer accrocher la série. En tout cas, ce premier raté ne lui effacera pas son sourire.

What do you think Anthony Edwards and Julius Randle were laughing at? 👀 pic.twitter.com/2EJPGyYiTy

— Underdog (@Underdog) May 21, 2025

Source texte : ESPN