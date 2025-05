Cela n’a pas pu vous échapper : Shai Gilgeous-Alexander a été élu MVP de la saison 2024-25 hier. Pour fêter ce magnifique accomplissement, la ville d’Oklahoma City a voulu faire les choses en grand.

Le maire de la ville d’OKC – David Holt – a en effet décrété que ce jeudi 22 mai 2025 serait le “Shai Gilgeous-Alexander Day”. Une manière pour lui de saluer la contribution de SGA sur comme en dehors des parquets.

Oklahoma City Mayor David Holt declares Thursday, May 22, 2025 as Shai Gilgeous-Alexander Day 🔥 pic.twitter.com/NPz86JywN6

— SportsCenter (@SportsCenter) May 22, 2025

Un joli geste de la part de la mairie, qui n’en est pas à son premier coup d’essai.

En effet, en 2022, David Holt avait décidé d’honorer Russell Westbrook – MVP de la NBA en 2017 et ancien visage du Thunder – en lui filant les clés de la ville. Un geste là aussi symbolique afin de remercier Westbrook pour l’ensemble de son œuvre à OKC.

L’autre MVP dans l’histoire du Thunder, Kevin Durant, était lui entré dans le Hall of Fame de l’État de l’Oklahoma en 2015, pour ses exploits sur les parquets mais aussi le gros soutien financier (un million de dollars) qu’il avait apporté suite à la terrible tornade ayant touché la ville de Moore deux années plus tôt. La suite, on la connaît…

