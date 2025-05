Pour fêter les premières Finales de Conférence des Knicks depuis 2000, la mairie de New York a décidé de co-nommer certaines rues de la Big Apple par les noms des joueurs de NY. Aucun membre de l’effectif n’est laissé de côté, cette ville est définitivement folle.

La fanbase des Knicks est tarée, ça, on est au courant depuis un moment, et on nous le rappelle à chaque victoire des Orange and Blue. Mais il semblerait bien que cette folie ambiante ait également atteint la mairie elle-même.

Dernière surprise en date : certaines rues sont désormais co-nommées en l’honneur des joueurs de l’effectif.

watch out new york.

WE’RE TAKING OVER 👀 🌆

stop by the newly renamed streets ⤵️ https://t.co/pSJh323wAh pic.twitter.com/GvSVh18A3k

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 21, 2025

Le maire de la ville, Eric Adams, s’est exprimé sur le sujet :

“Les Knicks représentent l’esprit de New York : résilient, passionné et inarrêtable. […] Sur le chemin d’un nouveau titre, nous reconnaissons le travail acharné et la détermination qui ont emmené cette équipe jusqu’aux Finales de Conférence et nous la célébrons en co-nommant nos rues, afin que tous les New Yorkais puissent afficher leur fierté des Knicks.”

Imaginez juste ce que ces fous feraient si New York allait en Finales, ou pire, gagnait le titre NBA. La taille de la parade serait énorme et on a presque envie que ça arrive juste pour voir jusqu’où la Knicks Nation peut aller.

Precious Achiuwa Place – 6th Avenue and West Washington Place

OG Anunoby Alley – 6th Avenue and West 8th Street

Mikal Bridges Block – 7th Avenue and West 25th Street

Jalen Brunson Boulevard – 7th Avenue and West 11th Street

Pacome Dadiet Drive – 6th Avenue and West 4th Street

Josh Hart Street – 6th Avenue and West 3rd Street

Ariel Hukporti Street – 7th Avenue and West 55th Street

Tyler Kolek Lane – 7th Avenue and West 13th Street

Miles McBride Street – 6th Avenue and Minetta Lane

Cam Payne Place – 6th Avenue and Bleecker Street

Mitchell Robinson Road – 7th Avenue and West 23rd Street

Landry Shamet Circle – 7th Avenue and West 44th Street

Karl-Anthony Towns Square – 7th Avenue and West 32nd Street

P.J. Tucker Terrace – 7th Avenue and West 17th Street

Delon Wright Circle – 6th Avenue and Houston Street

Bizarre, même en fouillant, on n’a pas trouvé la fameuse “Place Tyrese Haliburton“, ni la “Aaron Nesmith Street”.

