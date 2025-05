Nikola Jokic est dans le top 2 du MVP depuis 5 ans, une première depuis Larry Bird

Shai Gilgeous-Alexander est le MVP 2024-25 mais pour l’amour de notre balle orange adorée, n’oublions pas la saison de demi-dieu que Nikola Jokic vient de nous sortir. Deuxième de la course au trophée cette année, qui pourtant est peut-être sa meilleure en carrière, ça fait cinq ans que Niko n’a pas quitté ce top 2. Larry Bird a trouvé un successeur.

Il fut un temps où faire une saison en triple-double de moyenne était un exploit historique qui allait forcément rester dans les annales du panier-ballon. Russell Westbrook a banalisé cet exploit, mais Nikola Jokic est tout de même devenu le premier pivot à l’accomplir : 29,6 points, 12,7 rebonds et 10,2 passes de moyenne. Il avait déjà failli passer ce cap il y a deux ans mais il lui manquait 0,2 passe pour y parvenir.

Des saisons de mammouth qui lui ont valu… la deuxième place du classement MVP. Eh oui, sur deux de ses meilleures saisons statistiques, le Joker n’a pas remporté le trophée. Heureusement il y a trois statuettes qui sont là pour adoucir ce constat.

Minimum top 2 sur cinq années consécutives, mais qui est donc le dernier à avoir fait ça ?

Nikola Jokic is the first player since Larry Bird to be top two in MVP voting for five consecutive years. pic.twitter.com/J0Tr70Mm5Q

— StatMuse (@statmuse) May 21, 2025

Larry Bird était un fou malade car lui ne l’a pas fait cinq, mais six ans de suite, de 1981 à 1986. On peut même étirer ça plus loin et dire que l’oiseau de Boston a passé huit ans sur le podium du MVP, toujours de 81 jusque 1988 cette fois. Cependant, même constat que pour le pivot serbe, “seulement” trois sacres sur cette période.

Visiblement, cette performance est réservée aux grands de plus de 2m qui shootent derrière leur tête. En attendant, si “White Men Can’t Jump”, ils peuvent définitivement dominer la planète basket sur de longues périodes. Reste à voir si le Joker ira encore plus loin que Larry Legend…

Sources texte : Basketball Reference / StatMuse