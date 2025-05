[replay] À LA CARTE, épisode 1 : retour sur un weekend de fou

Le premier épisode a été très chaleureusement accueilli par les TrashTalkers, c’est donc tout naturellement que notre Alexinator a remis le couvert pour un VRAI épisode 1. L’occasion de revenir sur un week-end un peu particulier. C’est l’heure d’À LA CARTE !

La chaîne YouTube de ton pépère préféré !

Après vous avoir présenté sa passion pour les cartes à collectionner dans l’épisode 0, Alex revient pour vous parler d’un week-end rempli de belles rencontres et de belles affaires. Entre Paris Card Show le samedi, et l’Incroyable Brocante Sports le dimanche, les échanges et les discussions passionnées étaient au rendez-vous. Alors asseyez-vous confortablement, et laissez-vous emporter par ce voyage à travers deux jours complètement fous. Re-bienvenue dans À LA CARTE !