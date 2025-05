Shai Gilgeous-Alexander, 3e MVP différent du Thunder en 11 ans !

Élu officiellement MVP de la saison NBA 2024-25, Shai Gilgeous-Alexander écrit son nom dans les bouquins d’histoire de la Ligue mais aussi dans ceux de sa franchise. Le meneur canadien est en effet devenu le 3ème MVP de l’histoire du Thunder, après Kevin Durant et Russell Westbrook.

Le Oklahoma City Thunder est-il une machine à fabriquer des MVP ? Les résultats récents semblent l’indiquer en tout cas. Sur les onze dernières années, la franchise a vu trois de ses joueurs être récompensés avec un trophée de MVP ! 3 statuettes sur une décennie pour une franchise, ce n’est pas forcément nouveau et plusieurs autres en ont fait de même (Lakers, Celtics, Nuggets, Bucks, notamment). Par contre, c’est la première fois dans l’histoire de la Ligue qu’une équipe a trois MVP DIFFÉRENTS sur un si court laps de temps.

THUNDER MVPs:

🏆 2014: KD

🏆 2017: Russ

🏆 2025: SGA

Shai puts himself in good company 🐐⚡️ pic.twitter.com/1uAGnFQyr6

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 21, 2025

2014 : Kevin Durant, l’arme fatale d’OKC

Retour en 2014, le Thunder fait partie des mastodontes à l’Ouest derrière son duo Kevin Durant – Russell Westbrook. KD est déjà une référence en NBA, c’est un multiple All-Star qui a connu le goût des finales mais le titre de MVP lui a échappé à plusieurs reprises, la faute notamment à un LeBron James qui trône sur la Ligue. Pour enfin récupérer la statuette, Durant lâche sa plus belle saison au scoring avec 32 points de moyenne. L’arsenal offensif du bonhomme est plus que complet et OKC n’est devancé au bilan que par une équipe des Spurs à son apogée et bientôt championne. Pour autant, le futur semble appartenir à OKC, avec un tandem si fort pour guider une équipe à qui il ne manque pas grand chose pour aller chercher un titre. (C’est du moins ce qu’on croyait à ce moment-là)

2017 : Russell Westbrook, monsieur triple-double

Trois ans plus tard, les choses ont bien changé dans l’Oklahoma. Kevin Durant a quitté sa “zone de confort” pour rejoindre les Warriors et Russell Westbrook se retrouve donc en seul capitaine de navire au Thunder. Avec les pleins pouvoirs et l’obligation de sortir une immense saison pour garder son équipe dans la partie haute du classement, Brodie monte d’un gros cran en termes de domination statistique. Avec plus de 31 points mais aussi 10 passes et 10 rebonds de moyenne, The West Beast réalise alors le second triple-double de moyenne sur un exercice dans l’histoire de la Ligue, après Oscar Robertson. L’accomplissement est gigantesque et les votants sont conquis par la saison historique du marsupilami d’OKC.

2025 : Shai Gilgeous-Alexander, le petit prince devenu roi

Il est marrant de voir que dans l’histoire des MVP du Thunder, on peut dire qu’un flambeau a presque été passé entre chacun d’entre eux. Le départ de Kevin Durant a en effet permis à Westbrook de sortir de son ombre pour devenir le numéro 1. Comme un symbole, c’est l’été du départ de Brodie qu’est arrivé un certain Shai Gilgeous-Alexander en provenance de Los Angeles (en échange de Paul George). Un jeune talent annoncé très prometteur mais qu’on n’attendait pas à un tel niveau !

Pris sous l’aile de Chris Paul à son arrivée à OKC, Shai s’est ensuite affirmé petit à petit comme une superstar NBA, un joueur capable d’impacter un match des deux côtés du terrain avec régularité et un sang-froid comme on en voit peu. Son exercice 2025 est une œuvre d’art, entre grosse flambée au scoring et défense élite tous les soirs. On pourrait dire une saison à la Michael Jordan.

À tout juste 26 ans, SGA a encore de nombreuses années pour aller grossir son palmarès individuel. Entouré de grands talents et d’un effectif complet, le Canadien a tout pour décrocher AU MOINS une bague dans les prochaines années (et peut-être même dans les prochaines semaines). Le voilà désormais dans un cercle très fermé dans l’histoire du Thunder mais vu le talent du bonhomme, il n’a pas de raison de baisser les yeux devant ses deux aînés.