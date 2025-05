Shai Gilgeous-Alexander est officiellement nommé MVP de cette saison 2024-25. Une saison de mammouth pour le Canadien, que personne ne destinait à de tels exploits. Mais au-delà du succès individuel, le collectif a bien suivi. Retour sur une saison historique, aussi bien pour lui que pour son équipe.

Ça y est ! Enfin. Après une course acharnée qui aura duré toute la saison, la NBA a enfin trouvé son MVP 2024-25, et c’est un petit nouveau dans le club des Most Valuable Player. Shai Gilgeous-Alexander remporte son premier trophée individuel et pas des moindres, récompense méritée pour le Canadien qui était déjà en lice l’année passée.

Cette fois c’est pour lui, et malgré un concurrent complètement maboule venu de Serbie, SGA a éclaboussé la ligue de son talent, à coups de performances historiques. 20, 30, 40, 50 points, Shai est le joueur ayant dépassé chacun de ces caps le plus de fois cette saison.

Et puisqu’on y est, le meneur du Thunder a réalisé une série de 72 matchs consécutifs à 20 points ou plus. C’est plus qu’un certain Michael Jordan (70 matchs), avec seulement Wilt Chamberlain (80 matchs deux fois) et Oscar Robertson (76 matchs) qui ont fait mieux. Ça vous place une performance.

Tout ça avec une efficacité niveau prime Jordan (51,9% au tir) et une défense élite, mais Nikola Jokic a lui aussi été all-time cette saison. En réalité ce qui a certainement fait la différence pour SGA, c’est que ses performances individuelles ont permis au Thunder de réaliser une saison tout aussi historique que son franchise player.

Sixième meilleur bilan de l’histoire NBA avec 68 victoires pour 14 défaites, OKC n’a pas juste battu ses adversaires, ils les ont écrasés. En moyenne, Shai et compagnie ont battu leurs opposants de 12,87 points. Un différentiel énorme puisqu’il bat un record vieux de 53 ans, celui des Lakers de 1972 qui eux avaient un avantage de 12,28 unités. Le Thunder a aussi le record all time du meilleur bilan face aux équipes de l’autre Conférence, soit 29 victoires en.. 30 matchs cette saison.

32,7 puntos, 6,4 caviars, 5 rebonds et 1,7 interceptions de pur basketball, qui mène son équipe vers les sommets de la ligue avec un bilan all-time. Voilà le genre de saison que vient de nous pondre Shai Gilgeous-Alexander, et ça mérite bien son MVP.