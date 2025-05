Shai Gilgeous-Alexander devient le 7ème MVP non-américain consécutif

Avec son titre de MVP tout fraîchement remporté, Shai Gilgeous-Alexander fait perdurer une série qui ne va pas plaire aux adorateurs de burgers. Cela fait sept ans de suite que le meilleur joueur de la Ligue n’est pas Américain.

Avant 2019, le nombre de MVP non-Américain s’élevait au nombre pharaonique de quatre, avec Hakeem Olajuwon en 1994 (qui jouera par la suite avec Team USA), puis Steve Nash par deux fois en 2005 et 2006, et enfin Dirk Nowitzki l’année suivante. Mais depuis, c’est une véritable hégémonie internationale qui s’est emparée de la Grande Ligue :

2019 : Giannis Antetokounmpo

2020 : Giannis Antetokounmpo

2021 : Nikola Jokic

2022 : Nikola Jokic

2023 : Joël Embiid

2024 : Nikola Jokic

2025 : Shai Gilgeous-Alexander

Joel Embiid est un cas un peu particulier puisqu’il a finalement rejoint Team USA pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais à l’époque de son sacre, le pivot des Sixers était encore listé comme un joueur international camerounais.

Et le pire dans tout ça, c’est que les choses ne semblent pas aller en s’arrangeant pour les joueurs de la bannière étoilée. Il faudra sans doute compter sur Jayson Tatum (on espère qu’il revienne bien de sa blessure), ou Anthony Edwards pour briser la série.

Mais avec Jokic et SGA qui seront toujours là, Luka Doncic sous son nouveau maillot Purple & Gold, et un certain Victor Wembanyama qui pourrait vite se glisser dans ce genre de discussions, les internationaux ont encore de beaux jours devant eux pour collecter des trophées de MVP à la pelle.