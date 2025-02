Les Wolves ont arraché une énorme victoire à Oklahoma City cette nuit, mais cela n’a pas empêché leur coach Chris Finch d’exprimer sa frustration sur la manière dont le match a été arbitré.

Le Thunder est de loin la meilleure défense NBA cette saison. On parle de l’une des équipes qui met le plus d’intensité, d’agressivité et d’impact physique dans le jeu, usant ses adversaires jusqu’à les étouffer. Mais aux yeux de Chris Finch, les arbitres laissent passer beaucoup trop de choses à OKC.

“C’est très frustrant de jouer contre cette équipe parce qu’elle commet beaucoup de fautes”, a déclaré le coach des Wolves. “Ils font des fautes, ils font des fautes tout le temps. Et dans le même temps vous ne pouvez pas toucher Shai (Gilgeous-Alexander). C’est très frustrant et il faut être très fort mentalement pour y faire face.”

Finch était sans doute frustré de voir Shai Gilgeous-Alexander récolter 17 lancers-francs au total, tandis qu’aucun joueur de Minnesota n’a pu en tenter plus que 10. Mais sur l’ensemble de la rencontre, le Thunder a quand même été sanctionné de 30 fautes (7 de plus que Minnesota), ce qui a résulté en 39 lancers-francs pour les Wolves (10 de plus qu’OKC).

Si on dézoome un peu et qu’on recontextualise le tout, il faut savoir que Shai Gilgeous-Alexander est le joueur NBA qui drive le plus vers le panier cette saison, avec quasiment 21 pénétrations par match. Il n’est donc pas illogique de voir SGA parmi les joueurs récoltant le plus de lancers-francs (9 en moyenne, deuxième en NBA), même si c’est forcément frustrant pour les défenses. De l’autre côté du terrain, le Thunder est la troisième équipe NBA la plus sanctionnée cette saison avec 20,6 fautes par match.

Tout ça pour dire que les chiffres peinent à valider la déclaration de Chris Finch.

Chris Finch talking about OKC after the game 😳 pic.twitter.com/ZjiBzVGDlA

— House of Highlights (@HoHighlights) February 25, 2025

Alors oui, les stats ne disent pas toujours tout. Le Thunder est une équipe qui met tellement d’agressivité en défense sur 48 minutes que les arbitres – inconsciemment – laissent sans doute passer des choses au lieu de siffler à chaque contact. Mais c’est assez ironique de voir Chris Finch pointer du doigt OKC quand on sait que c’est ce même type d’agressivité qui faisait la force des… Wolves la saison dernière, quand Minnesota possédait la meilleure défense NBA.

Le Thunder favorisé par les arbitres ? On a donc du mal à y croire, même si certains peuvent avoir ce sentiment en regardant les matchs d’Oklahoma City…

Source texte : conférence de presse d’après-match (House of Highlights)